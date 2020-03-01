Франция пока не собирается закрывать границы из-за коронавируса

Всего лишь несколько дней назад во Франции на специальный номер телефона, где квалифицированные специалисты дают разъяснения по поводу новой формы вируса, звонили сотни граждан. Отныне счет идет на десятки тысяч. Объясняется это тем, что число случаев заражения вирусом COVID-19 в стране увеличилось более чем в четыре раза. В начале недели инфицированы были 18 человек, сейчас же, как заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, уже 73.

Отметим, что из числа новых инфицированных два десятка пришлись на департамент Уаза, что в сто с лишним километров севернее Парижа. Причем один из заболевших 60-летний преподаватель технологического колледжа скончался в парижском госпитале Питье-Сальпетриер, куда его в срочном порядке доставили из департаментской больницы города Крей.

Но вот в чем загвоздка: ни преподаватель, ни другой местный житель, работавший на базе французских ВВС, что неподалеку, в последние несколько месяцев не посещали вирусоопасные регионы, такие, как Китай, Южная Корея или север Италии. Так что задача, стоящая перед департаментскими медслужбами, а также прибывшими им на помощь экспертами из Парижа, это обнаружить "пациента номер 0" - так здесь называют первоисточник вируса.

Что касается лиц, которые были в контакте с зараженными, то они проходят обследование. Опрашиваются их родственники, а 200 работникам больниц департамента Уаза, где находились инфицированные, предписано в качестве меры предосторожности оставаться дома.

Развернулась полемика о закрытии границ и в первую очередь с Италией, где, как известно, зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом.

Так депутат от правой партии "Республиканцы" Эрик Сиотти потребовал от правительства "срочно ввести строгие меры контроля" на франко-итальянской границе вплоть до ее закрытия. На том же настаивает лидер "Национального объединения" (бывший Нацфронт) Марин Ле Пен. А глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян к тому же предлагает для всех приезжающих во Францию ввести обязательный для заполнения формуляр, где бы они подробно сообщали о своих перемещениях за последние два недели.

Пока на официальном уровне Франция не планирует отгораживаться от соседей. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон в Неаполе на совместной пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте. По его словам, "коронавирус не останавливается на границе", а решать проблему, которая затрагивает всех европейцев, следует "через эффективное международное и европейское сотрудничество". Эту точку зрения разделяет генеральный директор службы здравоохранения Жером Саломон. Он убежден, что основные усилия стоит направить на "оперативное реагирование" в каждом случае заболевания, и, конечно, на мобилизацию всех средств на борьбу с коронавирусом . В местных медицинских кругах активно поддерживают эту позицию, вполне справедливо полагая, что для безопасности граждан необходимо быть готовыми к этой битве по всей территории страны, а не только в очагах эпидемии.

Если с неделю назад этой программой были охвачены 38 крупных госпитальных центров Франции, то сейчас, таких, по данным министра здравоохранения Оливье Верана, уже более 70. Одновременно наращивается материальная база диагностики. Отныне она способна реализовать по несколько тысяч тестов в день, а это в разы больше, чем в середине февраля.

Тем временем в субботу в Елисейском дворце прошли одно за другим два чрезвычайных заседания - совета министров и совета обороны. На них было решено отменить на национальном уровне все мероприятия в закрытых помещениях с участием более пяти тысяч человек, а в эпицентрах распространения инфекции, а это выше упомянутый город Крей и его окрестности, а также еще один очаг в департаменте Верхняя Савойя, наложить административный запрет на все общественные собрания. В этих зонах также отменены занятия в школах, закрыты детские сады.