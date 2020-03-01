Гидрометцентр рассказал об аномальной погоде в марте

В марте россиян ожидает аномально теплая погода. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По оценкам ученого, температура выше климатической нормы будет наблюдаться почти на всей территории России. Но особенно заметно это будет жителям юга Западной Сибири и центральных регионов.

В числе субъектов, где март будет особенно теплым, выделяются Томская, Омская, Кемеровская, Новосибирская область и Алтайский край. Среди регионов Центральной России самое жаркое начало весны выдастся в Москве, Белгородской, Курской и Воронежской областях.

Температура останется в пределах климатической нормы только на небольшой территории Бурятии и в Забайкальском крае, примыкающем к Байкалу. Впрочем, в этих местах март и так традиционно теплый.