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01.03.2020 14:07
Рубрика: В мире

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Текст: Юрий Чернов

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски. Как утверждает военный врач, маски совершенно неэффективны против коронавируса.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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"Они неэффективны в предотвращении заражения коронавирусом широкой публикой. Но если медицинские службы не смогут снабдить ими больных пациентов, то это ставит под угрозу их и наше общество!", - написал Джером Адамс на своей страничке в Twitter. Это сообщение он разместил на фоне новостей о том, что респираторные маски стали более активно раскупаться американскими гражданами.

Адамс также дал совет по поводу того, как минимизировать распространение вируса. "Лучший способ защитить себя и ваше окружение заключается в соблюдении ежедневных превентивных мер. Например, следует оставаться дома, если вы больны, а также мыть руки с мылом и водой, что предотвратит распространение респираторных заболеваний", - написал он в другом сообщении.

Кроме того, он призвал граждан скорее сделать прививку от гриппа. "Меньше больных гриппом - больше ресурсов (системы здравоохранения, - прим. "РГ") будет для борьбы с COVID-19", - убежден Адамс.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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