Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения в матче РПЛ с "Арсеналом"

В последнем матче 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги "Сочи" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2.

Гости повели в счете уже на пятой минуте: с передачи Сергея Ткачева отличился Евгений Луценко. Пропустив, сочинцы активизировались. Уже в первом тайме хозяева обязаны были забивать, но Александр Кокорин, для которого этот матч был первым после выхода из тюрьмы, промахнулся по пустым воротам.

Зато в середине второй половины Кокорин свой шанс не упустил. Воспользовавшись суматохой в чужой штрафной, форвард вышел один на один с Михаилом Левашовым и отправил мяч в сетку - 1:1.

Буквально через несколько минут 28-летний форвард мог оформить дубль, но Левашов среагировал на его удар с близкого расстояния. А решающий гол в этом матче был забит в самом конце - в компенсированное ко второму тайму время: Луценко воспользовался грубейшей ошибкой игроков "Сочи", и его точный удар принес "оружейникам" победу.

В турнирной таблице "Сочи" продолжает оставаться на последнем месте с 15 очками. "Арсенал" вернулся на шестую строчку, набрав 28 баллов.

В другом матче тура "Тамбов" и "Рубин" в Нижнем Новгороде сыграли нулевую ничью. Это была первая официальная игра татарстанской команды под руководством Леонида Слуцкого, возглавившего казанцев во время зимней паузы в турнире.