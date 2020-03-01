Huawei показала замену Google для своих смартфонов

Компания Huawei начала бета-тестирование мобильного поиска Huawei Search для своих смартфонов. Принять в нем участие могли пользователи из ОАЭ, в настоящее время регистрация желающих приостановлена, сообщается на сайте производителя.

При желании, как пишет Huawei Central, пользователи могут скачать - на свой страх и риск - приложение Huawei Search в виде файла APK.

Новое приложение включает в себя мгновенный поиск, новостные ленты и виджеты. Поисковая выдача может быть отсортирована по тематическим категориям - "Новости", "Изображения" и "Видео". Также Huawei Search поддерживает темную системную тему оформления из оболочки EMUI 10.

Напомним, что Huawei, лишившаяся возможности использовать Google Mobile Services в своих смартфонах, принялась активно разрабатывать собственную аналогичную экосистему, включающую в себя магазин приложений, музыкальный и видеосервисы, облачное хранилище и так далее.