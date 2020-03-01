Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче против "Зенита"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча против "Зенита", в котором он по ходу первого тайма был удален со скамейки запасных, заявил, что никого не оскорблял.

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" в рамках 20-го тура РПЛ прошел в субботу в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 0:0. В первом тайме с интервалом в 10 минут наставник московского клуба получил от арбитра Евгения Турбина две желтые карточки и был удален со скамейки запасных.

Сам Юрий Семин уверен, что своим поведением такого жесткого наказания не заслужил. В эфире канала "Матч Премьер" он заявил, что никого не оскорблял.

"Ничего я судье не сказал. Я лишь показал ему, что этот игрок в третий раз делает нарушение и должен, наверное, за это получить желтую карточку, - сказал он. - Никаких оскорблений, никаких грубых высказываний не было. Первая карточка? То же самое. Я выражал недовольство, и плюс был выход из разрешенной зоны. Я был недоволен тем, что Хеведес чисто отобрал мяч, а ему дали карточку. Можно сказать, что мое отсутствие на бровке не повлияло на команду".

Известно, что Юрий Семин пропустит следующий матч своей команды в РПЛ.