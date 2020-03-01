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01.03.2020 21:23
Рубрика: Власть

Контрольная работа

Кабмин усилит надзор за средствами, выделяемыми на национальные проекты
Текст: Сергей Белов
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал Генеральную прокуратуру, МВД и ФСБ предупреждать риски нецелевого использования средств, выделяемых на национальные проекты, и незамедлительно проводить проверки на объектах. Это одна из мер, призванных повысить эффективность расходования средств на нацпроекты.
Михаил Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов. Фото: РИА Новости

О том, как расходуются выделенные на приоритетные цели средства, Михаил Мишустин говорил на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. До 2024 года, напомнил глава правительства, в конкретные нужды регионов и муниципалитетов, под запросы миллионов людей планируется вложить свыше 26 триллионов рублей. Президентом поставлена задача - обеспечить высокие стандарты жизни на всей территории России, добавил он, и глава государства ждет ускорения работы. "Поэтому финансовые ресурсы должны доводиться до исполнителей как можно быстрее, с тем чтобы результаты нацпроектов были выполнены в запланированные сроки, - указал Мишустин. - Важно грамотно распоряжаться этими средствами, следить, чтобы они использовались по назначению, давали максимальный социально-экономический эффект для всей страны в целом и для каждого отдельного региона в частности".

Фото: ТАСС
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К контролю за целевым расходованием денег правительство призывает подключаться силовые ведомства: МВД, Генеральную прокуратуру и ФСБ. "Я прошу федеральные и региональные органы незамедлительно представлять информацию о возможных нарушениях или рисках их возникновения при реализации проектов, а Генеральную прокуратуру, МВД и ФСБ - сразу организовывать соответствующие проверки на объектах нацпроектов", - поставил глава кабинета министров задачу.

В прошлом году проверки выявили нарушения, в том числе подпадающие под статьи Уголовного кодекса, хотя основная часть связана с подозрением на мошенничество, взяточничество, превышение должностных полномочий, заключение контрактов с сомнительными исполнителями.

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Другие ведомства - особенно надзорные - тоже внимательно следят за нацпроектами. Роструд, например, контролирует, чтобы вовремя выплачивались зарплаты работникам организаций, которые задействованы на крупных инфраструктурных стройках. "Здесь данные достаточно хорошие. По состоянию на сегодня у нас нет задолженности", - отметил Мишустин. Росздравнадзор и Рособрнадзор приглядывают, насколько качественно и своевременно строятся школы, поликлиники и другая социальная инфраструктура.

Федеральные органы исполнительной власти должны сделать контрольную работу системной и на местах вести проверки комплексно, исключив дублирование друг друга, указал премьер-министр. "Практика показывает, что комплексный подход значительно повышает эффективность таких проверок", - заметил Мишустин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство МВД Правительство ФСБ

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