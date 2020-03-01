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01.03.2020 13:45
Рубрика: Общество

Как в России увековечили память Жореса Алферова

Текст: Александр Емельяненков
За год, что прошел после смерти известного ученого и общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова принято много важных решений об увековечении его памяти.
Однажды к дню рождения академику Алферову подарили парту, на которой он сидел в студенческие годы. Фото: Из книги "Жорес Алферов" (издательство "Людовик", 2020). Однажды к дню рождения академику Алферову подарили парту, на которой он сидел в студенческие годы. Фото: Из книги "Жорес Алферов" (издательство "Людовик", 2020).
Однажды к дню рождения академику Алферову подарили парту, на которой он сидел в студенческие годы. Фото: Из книги "Жорес Алферов" (издательство "Людовик", 2020).

Самое главное и ожидаемое принял глава государства. В указе от 12 июля 2019 года "Об увековечении памяти Ж.И. Алферова" президент Владимир Путин поручил правительству России "учредить начиная с 2020 года десять персональных стипендий имени Жореса Алферова для молодых ученых в области физики и нанотехнологий". В том же указе предложено "решить вопрос о присвоении имени Жореса Алферова федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования и науки "Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук". Правительству Санкт-Петербурга рекомендовано "установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату".

Фото: Фото из книги "Жорес Алферов" (издательство "Людовик", 2020)
В годовщину смерти Жореса Алферова врач рассказал о его последних часах

А еще перед этим, 16 апреля, в холле Академического университета открыли памятник Алферову, основавшему этот университет. Автор скульптуры - Зураб Церетели, президент Российской академии художеств.

Перед началом нового учебного года распоряжением правительства России Академическому университету РАН предоставлено право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук.

А в первый же учебный день председатель санкт-петербургского городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов огласил приказ министерства науки и высшего образования России о присвоении Санкт-петербургскому национальному исследовательскому академическому университету РАН имени Ж.И. Алферова.

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга 3 сентября большинством голосов приняла решение присвоить саду в Калининском районе города имя нобелевского лауреата Жореса Алферова. Сад находится между проспектом Науки и улицей Верности. Накануне он был благоустроен, но оставался безымянным.

Другая комиссия, по образованию, культуре и науке законодательного собрания Санкт-Петербурга, 23 сентября 2019 года поддержала предложение установить мемориальную доску памяти академика Жореса Алферова на фасаде дома по адресу ул. Мичуринская, 1, литера А, где жил в последние годы нобелевский лауреат.

Фото: СПбАУ имени Ж.И. Алферова.
В день памяти Жореса Алферова его университет проводит День открытых дверей

В конце ноября губернатор Александр Беглов подписал постановление об учреждении с 2020 года премии правительства Санкт-Петербурга имени Жореса Алферова. Награда будет присуждаться за выдающиеся результаты в области науки и техники в номинации "нанотехнологии".

Как ожидается, памятная доска на доме в Санкт-Петербурге, где жил академик, будет открыта 15 марта, когда исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося ученого. А в издательстве "Людовик" в серии "Портрет интеллекта" выйдет мемориальная книга "Жорес Алферов". У "Российской газеты" есть эксклюзивное право представить оттуда галерею редких фотоснимков Сергея Новикова и фотографий из семейного архива Алферовых.

Общество Наука

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