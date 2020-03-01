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01.03.2020 19:53
Рубрика: Культура

"Калашников" и "Яга. Кошмар темного леса" не порадовали кассовыми сборами

Текст: Сергей Лавров (аналитик кинобизнеса)

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 27 февраля - 1 марта возглавил криминальный боевик Гая Ричи "Джентльмены" - 195 млн руб в 995 кинотеатрах и 1 млрд руб за 11 дней показов.

Далее следует музыкальная драма с бюджетом 322.4 млн руб Жоры Крыжовникова "Лед 2" - 146 млн руб в 1 617 кинотеатрах и 1 млрд 372 млн руб за 17 дней показов.

Российские кинотеатры стали самыми посещаемыми в Европе

На третьем месте комедийная сказка Стивена Гейгана "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" - 120 млн руб в 1 807 кинотеатрах и 507.5 млн руб за 11 дней показов.

Четвертое место у комедийного боевика Джеффа Фаулера "Соник в кино" - 105 млн руб в 2 045 кинотеатрах и 618 млн руб за 11 дней показов.

И замыкает пятерку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд ужастик Святослава Подгаевского с бюджетом 78 млн руб "Яга. Кошмар темного леса" - 48 млн руб в 1 793 кинотеатрах за 4 дня показов. Фильму продюсера Ивана Капитонова, среди прочих, будет трудно собрать даже 100 млн руб.

Историко-биографическая драма Константина Буслова с бюджетом 200 млн руб "Калашников" заработала в свой второй уик-энд в 1 189 кинотеатрах 22 млн руб и 107 млн руб за 11 дней показов. В итоге картина о создании автомата АК-47 принесет нашему дистрибьютору не более 115-120 млн руб итоговых.

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