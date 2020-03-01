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01.03.2020 23:27
Рубрика: Спорт

Кокорина в ФК "Сочи" назвали игроком, который "еще попортит нервы"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Нападающий сочинцев Александр Кокорин "еще попортит нервы за одиннадцать игр". Об этом заявил сегодня после игры между ФК "Сочи" и "Авангард" журналистам во время пресс-конференции главный тренер туляков Игорь Черевченко. Его команда на стадионе "Фишт" обыграла хозяев поля со счетом 2:1.

К слову, Кокорин стал автором единственного гола своей команды.

- Да, Саша, сразу видно, что топ-игрок, - признал Игорь Черевченко. Также он прокомментировал выбор Кокорина лучшим игроком матча.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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- Если выбрали, значит, выбрали, - отметил Черевченко. - Я же не могу назвать лучшего игрока. Его же выбрали. Сидят в обстановке спокойно, разбирают игру.

По словам главного тренера ФК "Сочи" Владимира Федотова, Кокорин забил гол, но и не реализовал еще несколько моментов.

- Тем не менее он старался, очень много мячей оставил команде, - сказал Владимир Федотов. - Игра в его исполнении была достаточно зрелой. То, что должен был сделать форвард, он сделал, он забил, очень хорошо подыгрывал и создавал возможности для партнеров.

На вопрос, не боится ли главный тренер того, что все внимание игроков ФК "Сочи" в будущих матчах будет приковано к нападающему Александру Кокорину, тот ответил, что нет.

- То, что он будет забивать, мы это не боимся, - объяснил Федотов. - И сегодняшняя игра показала, что он хорошо подыгрывает, и со своей ролью справляется. В любой команде это есть, например, в "Барселоне" - мессизависимость, в "Ювентусе" - роналдозависимость.

Что касается второго новичка ФК "Сочи" француза Адиля Рами, сегодня он не участвовал в игре.

- Рами приехал с повреждением колена, - заключил Владимир Федотов, - и сейчас проходит реабилитацию.

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