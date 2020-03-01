МИД РФ: Действия в отношении сотрудников Sputnik нарушают их права

Турецкие власти обязаны прояснить ситуацию с задержанием в Анкаре трех журналистов бюро агентства Sputnik в Турции и обеспечить безопасность представителям российских СМИ, заявили в МИД РФ.

"Нападение на сотрудников турецкого бюро Sputnik и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов", - говорится в распространенном комментарии внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади также отметили, что, по имеющейся информации, сотрудники новостного агентства находятся в турецких силовых структурах. "Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - добавили в министерстве.

Отметим, 29 февраля в Анкаре неизвестные ворвались в квартиры, где проживали сотрудники "Sputnik Турция". Журналистов обвинили в том, что они "работают на русских", запугивали физической расправой, требуя прекращения профессиональной деятельности.

Сообщается, что МИА "Россия сегодня" уже обратилось в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в связи с ситуацией вокруг агентства "Sputnik Турция".