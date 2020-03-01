Минобороны опровергло сообщения о сбитом в Идлибе Су-24

В воскресенье в Минобороны РФ опровергли сообщения о том, что в воздушном пространстве Сирии над зоной деэскалации Идлиб террористы из переносного зенитного - ракетного комплекса (ПЗРК) якобы сбили фронтовой бомбардировщик ВКС России Су-24. Эту информацию, основанную на интернет-ресурсах боевиков, в нашем военном ведомстве назвали фейком.

"Самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", - заявили в Минобороны РФ.

Между тем, ранее СМИ сообщали, что у действующих в Идлибе террористов могут быть ПЗРК - это оружие боевикам передали или продали по нелегальным каналам. Информация, надо признать, выглядит правдивой, поскольку уже были случаи применения террористами в Идлибе переносных зениток.

Достаточно вспомнить, как в начале февраля прошлого года во время воздушного патрулирования сирийской провинции Идлиб ракетой из ПЗРК боевики поразили российский штурмовик Су-25, пилотируемый заместителем командира эскадрильи гвардии майором Романом Филиповым. Летчику удалось сообщить на землю об атаке. Он катапультироваться из поврежденной машины, но приземлился на территорию, контролируемую запрещенной в РФ террористической группировкой "Джабхат ан-Нусра". По стечению обстоятельств, это было у города Серакиб, где в последние дни пытаются провести широкомасштабное наступление на правительственные войска Сирии террористы все той же "ан-Нусры", которая теперь называется по-другому.

А тогда Романов оказался в окружении боевиков, до последнего отстреливался, а когда кончились патроны, подорвал гранатой себя и подобравшихся к нему террористов. За этот подвиг гвардии майор Роман Филипов был удостоен звания Героя России (посмертно).

За гибель товарища наши военные отомстили. Чуть позже Минобороны РФ сообщило, что по позициям боевиков в районе падения штурмовика нанесен прицельный удар, в результате которого были уничтожены более 30 боевиков.