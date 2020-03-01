С министерств и ведомств будут строго спрашивать за несвоевременную подготовку подзаконных нормативных актов, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Председатель правительства и его заместители встретились с Советом палаты Совета Федерации, чтобы обсудить совместную работу исполнительной и законодательной власти для экономического роста и реализации социальных приоритетов. "Качественные законы - одно из главных условий успешного развития нашей страны", - подчеркнул Мишустин. Как напомнил премьер, сейчас кабинет министров приступил к выполнению поставленных президентом в Послании задач. "Важно сделать все, чтобы они реализовывались как можно эффективнее, - заявил Мишустин. - В первую очередь речь идет о принятии законопроектов, которые будут этому способствовать".

В новом составе правительство работает чуть больше месяца, но в Совете Федерации для себя уже выделили особенности как самого премьера, так и его кабинета. Это дисциплина, персональная ответственность, внедрение современных подходов. Особенно сенаторам отрадно внимание к жизни регионов. "Хорошо, что вы в этом показали личный пример, начав свои поездки по регионам не с успешных, не с перерезания ленточек, а поехали по самым сложным субъектам и не только вникаете в суть проблем, но и на месте оперативно принимаете решения", - отметила спикер СФ Валентина Матвиенко. "Мы люди беспартийные, мы все в одной партии - партии регионов. Мы готовы со всеми министерствами, ведомствами, правительством конструктивно взаимодействовать, сотрудничать", - заверила она от имени всей верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко пообещала конструктивное сотрудничество Совета Федерации с новым правительством

Сенаторы сразу дали понять, что не будут просто согласным звеном в законотворческом процессе. У них накопились не только инициативы, но и претензии. Матвиенко выделила забюрократизированность и очень длинные сроки согласования в правительстве проектов законов, нормативных актов. Особенно медленно идет работа над подзаконными актами, без которых ни один закон не может действовать эффективно. В прошлом году, заявил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, количество непринятых в срок документов выросло на 20 процентов.

Мишустин согласился, что так работать с нормативными актами недопустимо. "Необходимо эту работу кардинально поправить, - заявил премьер-министр. - И дело не в базе данных, а в принципиальном подходе. Когда задумывается тот или иной законопроект, уже нужно планировать проекты соответствующих нормативных актов". Председатель правительства пообещал серьезно заниматься вопросом вместе с вице-премьером, главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Сейчас 393 проекта нормативных актов находятся на особом контроле. Министерствам будет поручено разобраться с ними, и если что-то не требуется, снимать с контроля - принимать решение на уровне парламента.

Еще одна тема встречи - ипотека. "Мы разделяем необходимость снижать ставку - это очевидно - и увеличивать объемы кредитования", - заявил Мишустин. Сейчас средняя ставка снизилась до 9 процентов, но в ней учитываются многие льготные программы, реализуемые для различных категорий населения. "Все равно в среднем это очень высокая цена для людей, - считает премьер, - и мы стараемся максимально сейчас сделать те действия, которые возможно".