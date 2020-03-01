Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.

Инцидент произошел в Анкаре 29 февраля. Примерно в 11 вечера три группы людей (в каждой было около десяти человек) ворвались в квартиры, в которых проживали представители СМИ.

При этом злоумышленники выкрикивали антироссийские лозунги, оскорбления и угрозы, обвиняя сотрудников Sputnik Турция в предательстве Родины. Нападавшие скрылись до прибытия полиции, никто не пострадал, сообщает РИА Новости.