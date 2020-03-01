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01.03.2020 18:01
Рубрика: Культура

Оскароносные "Паразиты" станут комиксом

Текст: Наталья Лебедева

Триумфатор 72-го Каннского фестиваля, обладатель четырех "Оскаров", двух премий BAFTA и "Золотого глобуса" фильм "Паразиты" корейского режиссера Пона Джун Хо будет издан в формате графического романа. Полистать новый комикс, который будет сопровождаться предисловием режиссера, его эскизами и фотографиями, можно будет уже 19 мая.

Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
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Новая графическая новелла с тем же запоминающимся и узнаваемым названием будет основана на раскадровках фильма, созданных самим Поном Джун Хо. Всего их около 300, и вместе с диалогами из фильма наилучшим образом передают историю семьи Ким. Как сообщает Dazed, выпуском книги занимается американское издательство Grand Central.

Собрав уже целую коллекцию престижных кинематографических наград, Пон Джун Хо не собирается почивать на лаврах. Помимо графического романа, в планах у режиссера создание сериала по мотивам фильма. Над сериальной адаптацией, которой займется HBO, он будет работать вместе с американским кинорежиссером и продюсером Адамом Маккеем, а главные роли могут исполнить Тильда Суинтон и Марк Руффало.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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