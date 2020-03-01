Когда у человека всего в избытке, как правило, он не дорожит ничем. Верно ли это по отношению к целой стране, богатой территориями, людьми и природными ресурсами? В России много часовых поясов, лесов, газа и золота, пусть разведанным золотом наша страна и не слишком богата. Дорожим ли мы тем, что имеем? "РГ" продолжает следить за судьбой Итакинского золоторудного месторождения. Для России оно значительное, запасы золота в нем превышают 50 тонн. Только вот проблема: волею судеб или волею судей ключевой актив стоимостью 100 млн долларов США может оказаться в руках Сергея Янчукова, главы холдинга "Мангазея" и зятя экс-мэра Киева, известного своей неоднозначной репутацией украинского олигарха Леонида Черновецкого.

Уже завтра в апелляционной инстанции стартует арбитражное разбирательство вокруг Итакинского месторождения. Его рыночная цена и оценивается в 100 миллионов долларов. Нешуточная битва за одно из впечатляющих "золотых достояний" страны началась в 2018 году. Владелец лицензии на разработку Виктор Литуев решил развивать "Итаку" на партнерских началах, для чего привлек к проекту Янчукова. Тот обещал войти в дело деньгами. Однако принадлежащая Сергею Янчукову группа компаний "Мангазея", фактически получив операционный контроль над месторождением, "передумала" за него платить. Виктор Литуев обратился в арбитражный суд города Москвы и просил обязать вернуть ему "Итаку" и выплатить неустойку. Разбирательство идет уже по второму кругу. В октябре 2019 года столичный арбитраж полностью удовлетворил требования Литуева. Суд обязал "Мангазею" вернуть ценный актив владельцу лицензии, а Янчукова - выплатить ему неустойку в размере почти полмиллиарда рублей. 3 марта, как уже сказано выше, дело рассмотрит апелляционная инстанция - та же самая, которая в ходе первого раунда этого противостояния поддержала Литуева.

Излишне говорить, что в интересах России - развивать стратегическое месторождение, а не переориентировать его в другом направлении. А о том, что вектор личных и бизнес ориентиров Янчукова может быть направлен в сторону Украины, сообщают многие российские и иностранные СМИ.

Cергей Янчуков нередко выступает в прессе, ратуя за Россию. Причем зачастую его представляют экспертом в тех сферах, которые на текущий момент особенно волнуют россиян. Например, он советует, как правильно вложить деньги. А еще рассуждает о том, как коронавирус может повлиять на экономику страны. Но даже беглый обзор его выступлений в прессе намекает на то, что Украина, откуда он родом, не перестает быть для него интересной. Все эти показательные высказывания похожи на попытку сместить фокус внимания с "украинского направления" на животрепещущий и общезначимый...

Сергей Янчуков - не просто близкий друг и родственник влиятельных людей на своей исторической родине, зять экс-мэра Киева и мультимиллионера Леонида Черновецкого. Этот "российский" бизнесмен - один из спонсоров фонда "На благо Одессы", цель которого, как писали СМИ, - помощь украинским правоохранителям. С 2015 года специализацией фонда стала поддержка украинских бойцов, участников АТО в Донбассе. Он оплачивал ремонт боевой техники и строительство блокпостов. Одесская эпопея Михаила Саакашвили тоже финансировалась фондом. Экс-руководитель местного "Правого сектора" (организация запрещена на территории России) Сергей Стерненко, как писали СМИ, тоже получал помощь от фонда. И вот именно такой "интернациональный" бизнесмен пытается получить надежный ключ к стратегическим ресурсам России.

Излишне говорить, что в интересах России - развивать стратегическое месторождение, а не переориентировать его в другом направлении

Многие наблюдатели, которые оценивают этот конфликт со стороны, предполагают, что у Янчукова могут быть покровители. И задаются вопросом - в интересах какой страны он работает? Неоднократно создавалось впечатление, что Янчуков может использовать в своих целях правоохранительные органы. Силовые действия против семьи Литуевых действительно предпринимались и, заметим, по странному стечению обстоятельств, в ключевые для арбитражного разбирательства моменты. Летом 2019 года Егор Литуев - сын Виктора Литуева, он же гендиректор "Ксеньевского прииска" (это ПАО участвует в разбирательстве в качестве третьего лица. - Прим. ред.), - был задержан в Москве забайкальскими силовиками. Виктор Литуев тогда расценил арест как взятие сына в заложники. Через два месяца Егора освободили под залог из СИЗО города Читы без ограничения в праве передвижения. В конце 2019 года читинские силовики снова провели обыски в офисе и дома у Литуевых. Под Новый год Егора опять задержали и увезли в Читу. Сомнительное дело сутки спустя было закрыто прокурором, признавшим его возбуждение незаконным. Он прямо указал на наличие корпоративного спора между организациями, связанными с Литуевым и Янчуковым, что может повлиять на беспристрастное разрешение спора между хозяйствующими субъектами. Категорично о практике привлечения правоохранителей к решению корпоративных конфликтов высказался глава МВД России Владимир Колокольцев: полиция не должна вмешиваться в споры фирм до решения арбитражного суда. Глава ведомства считает, что "таким образом, раз и навсегда объективно исчезнет возможность руками сотрудников полиции добиваться определенных целей в сугубо корпоративном споре...". Остается надеяться, что это заявление остудит чьи-то горячие головы, и предприниматели задумаются, прежде чем использовать правоохранителей в своих предприимчивых целях. Также стоит обратить внимание на то, что УК РФ довольно широко трактует незаконное уголовное преследование.

Не так давно в Госдуме оценили ежегодные потери России от незаконной добычи природных ресурсов - они превышают 817,2 млрд рублей в год. Но не является ли формально законная добыча этих ресурсов той же их потерей, если прибыль от нее уходит из страны?

Понятно, что сейчас Россия особенно заинтересована в стабильном пополнении своих золотовалютных резервов. Любая встряска международных рынков, различные санкции и даже вспышка коронавируса заставляют государство вкладываться в резервные финансовые инструменты. Мировая цена на благородный металл увеличилась до $1690 за тройскую унцию. Россия обеспечивает своим золотодобытчикам устойчивый спрос, что не только экономически целесообразно. Это еще и элемент доверия - доверия к людям, которые обеспечивают свою страну своим же золотом. Можно ли в подобной системе координат доверять таким бизнесменам "широкой ориентации", как Сергей Янчуков? Вопрос совсем не праздный. Его "внероссийская" заинтересованность в малой родине после вала недавних публикаций в прессе не вызывает сомнений. Родственники Янчукова - тесть и брат жены - находились под российскими санкциями среди других политиков и бизнесменов Украины. В такой ситуации сложно не задаться вопросом: в чьих интересах разрабатывает российские недра бизнесмен Янчуков? Насколько четко он следует принятым в нашей стране нормам в сфере предпринимательства? И стоит ли создавать этому господину условия для расширения материальной базы на территории России? Надеемся, что судьи, которые, по сути, будут решать судьбу Итакинского месторождения на сей раз скрупулезно взвесят все обстоятельства этого затянувшегося арбитражного дела. Хотелось бы думать: ожидаемый вердикт снимет вопросы, которые прозвучали в данном материале.