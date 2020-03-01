Палата адвокатов отвергла претензии к защите по назначению

Федеральная палата адвокатов готовит развернутое обращение в ответ на претензии Счетной палаты по поводу качества работы защитников по назначению. Речь об адвокатах, которые предоставляются человеку государством.

В последнее время многое сделано для повышения качества работы защиты по назначению. Например, введены стандарты работы адвоката по уголовным делам, которые распространяются и на защитников, предоставленных гражданам государством. За бездействие и формальную работу адвоката могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Такие примеры есть.

Теперь у следователей нет возможности и договариваться напрямую с адвокатами, приглашать в дело тех, кто удобен. Правоохранители направляют заявки в региональную палату, а та уже сама распределяет адвокатов в порядке очередности. Порядок же оплаты детально регламентирован. То, что адвокат назначается государством, не делает защитника государственным. Он работает в интересах доверителя. К тому же, замечают эксперты, вряд ли в функции аудиторов Счетной палаты входит оценка качества работы защитников.