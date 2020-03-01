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01.03.2020 09:55
Рубрика: Спорт

Пастрняк и Мэттьюс увеличили отрыв от Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Текст: Максим Домчев

Конкуренты Александра Овечкина в борьбе за титул лучшего снайпера сезона Давид Пастрняк и Остон Мэтьюс отличились минувшей ночью и увеличили отрыв от россиянина.

Фото: AP Photo/Nick Wass
Овечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за "Вашингтон"

"Бостон" с Пастрняком обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:0. Чех в этой встрече забросил свою 47-ю шайбу в сезоне. Мэтьюс отличился заброшенной шайбой в матче против "Ванкувера", в котором "кленовые листья" победили 4:2. На счету этого нападающего стало 45 голов. Александр Овечкин в настоящее время смог отличиться 43 раза.

А форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль стал первым игроком в нынешнем сезоне, достигшим отметки в 100 очков. Он отметился двумя голами и передачей в матче против "Виннипега", который его команда выиграла со счетом 3:2. Он набрал 102 очка. У ближайшего конкурента Пастрняка - 91 очко. Россиянин Артемий Панарин занимает четвертое место - 88 очков.

Александр Овечкин свой следующий матч проведет в ночь на понедельник против "Миннесоты".

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