Шестого марта в Литературном институте пройдет презентация сборника, посвященного Фазилю Искандеру, родившемуся в этот день в 1929 году. В прошлом году отмечалось его 90-летие.

Я уже писал в "РГ", что однажды, открыв личное дело Искандера в архиве Литинститута, где он учился и преподавал, с изумлением обнаружил, что в анкете в графе "национальность" написано "иранец". Да, мать - абхазка, отец - иранец. В графе "жили ли вы или ваши родственники за границей" сказано: "Мой отец с 1938 года живет в Персии. Ему предложили выехать как иностранному подданному. Работал десятником на строительстве железной дороги". На самом деле отец писателя, перс по происхождению, в прошлом владелец кирпичного завода в Сухуми, был депортирован из СССР. Тем не менее, поступая (переводом из другого вуза) в Литинститут в 1952 году, Искандер называет себя не абхазцем, а иранцем, то есть персом. Да и имя обозначает другое - не Фазиль, а Фазильбей.

Но это присказка. Сказка в том, что совсем недавно в издательстве "Вече" вышла феноменально интересная книга историка и путешественника Сергея Дмитриева "Русские поэты и Иран". В ней столько доселе неизвестной информации, изложенной не сухим, но по-настоящему писательским языком, что всем ее горячо рекомендую.

В издательстве "Вече" вышла интересная книга историка и путешественника Сергея Дмитриева "Русские поэты и Иран"

В самом деле, что мы знаем об "иранской" теме в русской поэзии и литературе в целом? Конечно, Грибоедов. Руководитель русской дипмиссии в Тегеране, убитый толпой религиозных фанатиков. Были убиты все работники посольства, кроме секретаря Ивана Мальцова. Резня была зверская, русские сражались до конца. В качестве "извинения" Николай I получил от иранского шаха дары, в том числе знаменитый алмаз "Шах", находящийся в Алмазном фонде Московского Кремля. Об этом знают, кажется, все.

Но Сергей Дмитриев копает историю глубже. По его мнению, разгром русской миссии не был стихийной акцией. "В Персии, - пишет он, - секретных дел почти нет: среди важных прений о государственных делах визири пьют кофе, чай, курят кальяны... визири рассуждают громогласно при открытых окнах. Как могло персидское правительство не знать ни слова о деле, в котором участвовал целый Тегеран?" Но тогда почему перед домом русской дипмиссии не был поставлен сильный караул? По мнению автора, интрига была более сложная, и в ней, возможно, участвовала Англия, терявшая тогда свое влияние в Персии. Впрочем, это версия Сергея Дмитриева, но она любопытна. Еще более любопытно, что "подарки" Николаю I (в том числе знаменитый алмаз) были преподнесены от шаха "не как дар за голову поэта, а как повод для облегчения финансового бремени шаха. Император в итоге простил 9-й курур и рассрочил выплату 10-го на пять лет, хотя в действительности тот вообще никогда не был выплачен". Курур - это 2 миллиона рублей серебром, а согласно Туркманчайскому мирному трактату Персия обязана была выплатить России гигантскую контрибуцию в 10 куруров. Но Россия в это время воевала с Турцией и ссориться с Персией Николаю I не хотелось. Такова цена гибели великого русского поэта и драматурга. Так считает Сергей Дмитриев.

Вот еще интересная вещь... Откуда знаменитая фраза Пушкина, ставшая афоризмом: "Мы ленивы и нелюбопытны"? Пушкин, друживший с Грибоедовым, писал после его смерти: "Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны".

Действительно ли Пушкин случайно встретился с гробом Грибоедова на горной грузинской дороге, как он описывает это в "Путешествии в Арзрум", или это легенда, зачем-то сочиненная Пушкиным? Мнения исследователей расходятся, но Сергей Дмитриев считает, что все-таки эта встреча была, но не в том месте, которое описано Пушкиным. Тоже интересная версия.

Но еще более интересно, что биографию Грибоедова, по-видимому, хотел написать... Лермонтов. Посетив его могилу в Тифлисе, он всех расспрашивал о нем. Вообще "персидская" тема особая в творчестве Лермонтова. Куда уезжает Печорин? В Персию. Где он умирает? По дороге из Персии. Издатель "Журнала Печорина" (это "Тамань", "Княжна Мэри" и "Фаталист"), он же на самом деле и его автор, т.е. сам Лермонтов, пишет в "Предисловии": "Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер... Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась еще толстая тетрадь... Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам".

Почему русские поэты и писатели так болели Персией? Загадка! Ее и пытается разгадать Дмитриев

Многие, если не все, русские писатели тянулись в Персию. Она их притягивала как магнит. Но многие в ней и побывали. Среди самых известных: Василий Каменский, Николай Клюев, Юрий Терапиано, Сергей Городецкий, Эдуард Багрицкий, Виктор Шкловский, Вячеслав Иванов, Расул Гамзатов... Ну и, конечно, великий "дервиш" Велимир Хлебников.

Сергей Есенин рвался в Персию, грезил о ней. Увы, доехал только до Баку. Но зато оставил гениальный цикл "Персидские мотивы". И еще вот это стихотворение, примыкающее к циклу, которое трогает до слез, тем более что написано оно незадолго до смерти: "Тихий ветер. Вечер сине-хмурый. / Я смотрю широкими глазами. / В Персии такие ж точно куры, / Как у нас в соломенной Рязани. / Тот же месяц, только чуть пошире, / Чуть желтее и с другого края. / Мы с тобою любим в этом мире / Одинаково со всеми, дорогая".

А не бывавший в Персии Гумилев писал: "Когда я кончу наконец / Игру в cache-cache со смертью хмурой, / То сделает меня Творец / Персидскою миниатюрой".

Почему русские поэты так болели Персией? Загадка! Ее и пытается разгадать Сергей Дмитриев.