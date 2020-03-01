О первом случае заражения коронавирусом сообщили власти Армении

Власти Армении сообщили о первом случае заражения новым коронавирусом в стране.

Заболевший - 29-летний мужчина, который прилетел в Ереван со своей супругой из Ирана 28 февраля. Инфицированный обратился к медикам и сдал необходимый тест, который показал наличие антител к COVID-19. Состояние больного удовлетворительное. "Результат теста у супруги зараженного отрицательный", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводит ТАСС.

Все лица, контактировавшие с инфицированным, будут изолированы.