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01.03.2020 18:52
Рубрика: Власть

Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана

Текст: Кира Латухина
Переговоры президентов России и Турции в Москве на следующей неделе будут непростыми, ожидают в Кремле. Но подчеркивают, что лидеры ориентированы на урегулирование ситуации в Идлибе.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще раз подтвердил, что встреча планируется на 5 или 6 марта в Москве. "Мы надеемся, сейчас она готовится", - сказал он.

"Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно", - продолжил представитель Кремля.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану предстоит сопоставить точки зрения относительно хода реализации сочинских договоренностей, какие взятые на себя обязательства каждая страна должна исполнить, полагает Песков. Согласно договоренностям, Турция должна была обеспечить режим неактивности террористов, но не выполнила свои обязательства, констатировал он. Террористы перешли в наступление на сирийские вооруженные силы.

Представитель Кремля также напомнил, что террористы в Сирии наносят удары по российским военным объектам: "Поэтому, несмотря ни на какие заявления, борьба с этими террористическими элементами будет продолжаться". Россия - единственная страна, военнослужащие которой находятся в Сирии по просьбе легитимного руководства этой страны. "Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права", - подчеркнул Песков.

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