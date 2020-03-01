Плановые проверки рыбопромысловых судов проводиться не будут

В России отменили плановые проверки рыбопромысловых судов. Закон подписал президент. Изменения внесены в Кодекс торгового мореплавания. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

"При осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводятся", - говорится в документе.

Плановые проверки отменяются по причине их неэффективности. Проверки предполагаются непосредственно в районах промысла, но суда постоянно меняют дислокацию. Потому проведение проверок по заранее составленными планам оказывается невозможным.

Вместо них могут применяться внеплановые документарные и выездные проверки. Также законодательством предусмотрены рейдовые обследования судов.