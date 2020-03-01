Президент подписал закон о бесплатном питании школьников

Образовательные организации будут обязаны предоставить школьникам не менее одного раза в день горячее питание, не считая напитков, за счет средств госбюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством, отмечается в документе. Данный пункт вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Для этого бюджетам регионов могут предоставляться субсидии из федерального бюджета на софинансирование в размере, порядке и на условиях, которые определяются правительством, говорится в законе.

Предполагается, что мероприятия по обеспечению условий для организации питания для учащихся должны быть поэтапными с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.