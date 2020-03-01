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01.03.2020 18:27
Рубрика: Власть

Президент подписал закон о почетном звании "Город трудовой доблести"

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новое почетное звание - "Город трудовой доблести" для тех населенных пунктов, жители которых своим трудом внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Согласно закону, основаниями присвоения почетного звания являются: награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны; награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги; документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941 - 1945 годах.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ходатайство о присвоении городу почетного звания будет рассматривать Российский организационный комитет "Победа". Его могут вносить граждане и общественные объединения в органы местного самоуправления, которые обращаются в региональный парламент и к главе субъекта. Губернатор и заксобрание рассматривают ходатайство и в случае положительного решения обращаются к главе государства.

Почетное звание "Город трудовой славы" присваивается указом президента Российской Федерации, как правило, в канун Праздника Весны и Труда 1 мая.

Органы государственной власти субъекта Федерации, органы местного самоуправления того муниципального образования, на территории которого находится город, удостоенный почетного звания, обеспечивают реализацию мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также по патриотическому воспитанию жителей города, прежде всего молодежи.

Финансирование мероприятий, связанных с присвоением почетного звания и увековечением подвига тружеников тыла, будет осуществляться за счет средств, предусмотренных законами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами, а также за счет других источников.

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