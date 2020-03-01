Призывникам установили единый оклад

Новости

Россия предупредила Турцию о потенциальной опасности в небе над Сирией 00:40
Из-за коронавируса в центре Рима закрыли церковь 00:05
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс 00:01
Эксперт объяснил гибель людей от использования сухого льда 01.03.2020
Кокорина в ФК "Сочи" назвали игроком, который "еще попортит нервы" 01.03.2020
Уточнены вопросы использования судов под флагами иностранных государств 01.03.2020
В Казани женщина с ножом напала на своих детей 01.03.2020
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы 01.03.2020
Мадонна упала во время концерта и расплакалась 01.03.2020
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус 01.03.2020
В Германии из-за теплой зимы не из чего делать ледяное вино 01.03.2020
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы 01.03.2020
В Кисловодске ОМОН освободил ребенка, взятого в заложники отцом 01.03.2020
"Калашников" и "Яга. Кошмар темного леса" не порадовали кассовыми сборами 01.03.2020
Митрополит Амфилохий: Без России не было бы Черногории 01.03.2020
Выбираем подержанный Opel Mokka: кроссовер, которого нам не хватает? 01.03.2020
За год столичные приставы арестовали 122 автомобиля за долги по штрафам 01.03.2020
Россия начнет обмениваться финансовой информацией со странами СНГ 01.03.2020
Кокорин впервые сыграет в официальном матче после выхода из тюрьмы 01.03.2020
В Петербурге росгвардейцы спасли оставленного на балконе ребенка 01.03.2020
Оскароносные "Паразиты" станут комиксом 01.03.2020
Кокорин попал в стартовый состав "Сочи" в игре с "Арсеналом" 01.03.2020
В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле 01.03.2020
Число жертв COVID-19 в Южной Корее достигло 20 человек 01.03.2020
Skoda Kodiaq: за что россияне полюбили большой чешский кроссовер 01.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
01.03.2020 23:36
Рубрика: Власть

Две тысячи в месяц

Призывникам установили единый оклад
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8098)
Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, которые касаются выплат, которые ежемесячно получают военные по призыву, а также отдельные категории офицеров. Один из документов затрагивает материальные интересы родных погибших служивых.
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости

Согласно новому закону, ежемесячный оклад по воинской должности каждого солдата и сержанта - срочника теперь составляет 2086 рублей. Причем две тысячи - это отныне постоянная "зарплата" бойца. А 86 рублей - компенсация за инфляционные потери. Эта сумму учли как бы задним числом - с 1 октября прошлого года. Причем такой "инфляционный" перерасчет теперь будут делать ежегодно.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Почему в России сохраняются и призыв, и контрактная служба

Напомним, что две тысячи "должностных" рублей всем призывникам в армии начали платить еще в 2012 году. В минобороны эту финансовую практику тогда назвали экспериментом по унификации денежного довольствия срочнослужащих. Из года в год эксперимент продлевали, и вот он, наконец, обрел завершенную юридическую форму. Сумма вроде бы не слишком большая, но, учитывая, что до эксперимента выплаты солдатам-призывникам составляли 400-500 рублей в месяц, повышение заметное. Тем более что все время армейской службы призывники находятся на полном государственном обеспечении.

Кроме того, для данной категории служивых сохранили дополнительные надбавки. Так, за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, бойцу могут ежемесячно доплачивать до 1 тысячи рублей. За исполнение командирских обязанностей - до 800 рублей, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - от 200 до 500 рублей. Кроме того, новый закон установил своего рода премию добросовестным и дисциплинированным "дембелям": при увольнении из армии они получат единовременное пособие в размере одного оклада. Все эти денежные преференции касаются в том числе призывников из Росгвардии и МЧС.

По другому новому закону, офицеры и прапорщики, работающие в военно-учебных центрах, обрели право на получение так называемых "подъемных" и суточных денег. Как правило, "подъемные" - это один оклад денежного содержания, то есть должностной оклад плюс оклад за воинское звание.

Власть Безопасность Армия Президент Повышение зарплат бюджетникам

Главное сегодня

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Как водителям защитить свои права в суде и какие дела надо доверять суду присяжных
Россиянам старше 40 лет могут начать давать выходной для диспансеризации