Призывникам установили единый оклад

Президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, которые касаются выплат, которые ежемесячно получают военные по призыву, а также отдельные категории офицеров. Один из документов затрагивает материальные интересы родных погибших служивых.

Согласно новому закону, ежемесячный оклад по воинской должности каждого солдата и сержанта - срочника теперь составляет 2086 рублей. Причем две тысячи - это отныне постоянная "зарплата" бойца. А 86 рублей - компенсация за инфляционные потери. Эта сумму учли как бы задним числом - с 1 октября прошлого года. Причем такой "инфляционный" перерасчет теперь будут делать ежегодно.

Напомним, что две тысячи "должностных" рублей всем призывникам в армии начали платить еще в 2012 году. В минобороны эту финансовую практику тогда назвали экспериментом по унификации денежного довольствия срочнослужащих. Из года в год эксперимент продлевали, и вот он, наконец, обрел завершенную юридическую форму. Сумма вроде бы не слишком большая, но, учитывая, что до эксперимента выплаты солдатам-призывникам составляли 400-500 рублей в месяц, повышение заметное. Тем более что все время армейской службы призывники находятся на полном государственном обеспечении.

Кроме того, для данной категории служивых сохранили дополнительные надбавки. Так, за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, бойцу могут ежемесячно доплачивать до 1 тысячи рублей. За исполнение командирских обязанностей - до 800 рублей, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, - от 200 до 500 рублей. Кроме того, новый закон установил своего рода премию добросовестным и дисциплинированным "дембелям": при увольнении из армии они получат единовременное пособие в размере одного оклада. Все эти денежные преференции касаются в том числе призывников из Росгвардии и МЧС.

По другому новому закону, офицеры и прапорщики, работающие в военно-учебных центрах, обрели право на получение так называемых "подъемных" и суточных денег. Как правило, "подъемные" - это один оклад денежного содержания, то есть должностной оклад плюс оклад за воинское звание.