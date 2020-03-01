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01.03.2020 12:08
Рубрика: Власть

Путин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть

Текст: Кира Латухина
Уровень цен на нефть (50 долларов за баррель) для российской экономики приемлем, но нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения коронавируса в мире. Накопленных резервов достаточно, чтобы обеспечить стабильность в экономике и исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при ухудшении ситуации в мировых делах, уверен он.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неделя стала для глобальных рынков худшей за долгое время, констатировал глава государства. В Китае индексы деловой активности в пятницу стали ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года, а мировые фондовые рынки опустились более чем на 10 процентов, привел он цифры.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

На фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса, нефтяные котировки марки Brent к концу недели опустились до отметки в 50 долларов за баррель. В начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель. "Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям", - отметил Владимир Путин.

"Наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике", - заверил президент. Глава государства напомнил, что в этом году за базовый уровень была взята стоимость нефти 42,4 доллара за баррель, международные резервы страны составляют 563 млрд долларов, а размер ФНБ - 124 млрд долларов или 7,87 трлн рублей.

Но все это не отменяет необходимости активных действий, в том числе совместно с зарубежными партнерами. На следующей неделе в Вене пройдет встреча в формате ОПЕК+. "Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках", - сказал Путин. "За счет этого мы получили дополнительные доходы в бюджет, и, что важно, дали возможность нашим добывающим компаниям уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития", - пояснил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Цена на нефть

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