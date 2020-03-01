Перед тем как отправиться во Псков, глава государства провел совещание в терминале аэропорта Внуково-2 по наиболее актуальным мировым проблемам. Это - коронавирус, ситуация в мировой экономике и на нефтяном рынке. На встречу пригласили правительственных и кремлевских чиновников, а также руководителей ведущих российских нефтегазовых компаний. В числе участников - первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Глобальные финансовые и сырьевые рынки очень чувствительно реагируют на события планетарного масштаба", - заявил президент. Такие как коронавирус. "В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем", - заверил он.

Нужно посмотреть, как реагировать на происходящее в связи с экономическим влиянием вспышки коронавируса, считает президент. Поэтому глава государства и решил посоветоваться с главами нефтяных компаний - чтобы послушать мнения о том, какие шаги определить по балансировке глобального рынка. "Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик", - пояснил он.

В Китае, первым столкнувшемся с распространением заболевания, индексы деловой активности, опубликованные в минувшую пятницу, опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. А мировые фондовые индексы снизились более чем на десять процентов. "В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков начиная с кризиса 2008 года", - оценил президент.

Россия исполнит социальные обязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике

Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик, общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. В то время как в начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель.

"Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям", - поставил задачу Путин. Для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть - приемлемый, сказал он.

"В рамках нашей макроэкономической политики в этом году мы взяли за базовый уровень стоимость нефти Brent в 42,4 доллара за баррель", - напомнил Путин. А накопленных резервов, в том числе Фонда национального благосостояния, достаточно, чтобы обеспечить стабильность, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике, уверен он.

Президент назвал цифры: 563 миллиарда долларов - международные резервы Банка России, 124 миллиарда долларов (7,87 триллиона рублей) - Фонд национального благосостояния. Тем не менее это не отменяет необходимости активных действий, в том числе совместно с зарубежными партнерами. Уже на этой неделе пройдет встреча в формате ОПЕК+ в Вене. "Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках", - оценил Путин. За счет этого удалось получить дополнительные доходы в бюджет, а отечественные добывающие компании смогли уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития.

Цена отсечения, по которой в бюджет России поступают нефтяные доходы, в 2020 году составляет 42,4 доллара за баррель российской марки Urals, которая традиционно стоит несколько меньше североморской Brent. Пока котировки не опустились ниже этого уровня, страдают только доходы Фонда национального благосостояния. Если цена Urals опустится ниже, то пострадает доходная часть федерального бюджета.

Благодаря жесткому бюджетному правилу и накопленным резервам минфин чувствует себя спокойно. "Сейчас мы при цене на нефть даже около долларов 30 за баррель (я фантазирую) четыре года профинансируем спокойно наши расходы", - сказал министр финансов Антон Силуанов (цитата по ТАСС), добавив, что в реальности низкие цены долго не продержатся. Весной минфин намерен уточнить параметры бюджета на трехлетку.

Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям

В ситуации на нефтяном рынке теперь многое будет зависеть от встречи министров стран, участвующих в пакте о сокращении добычи нефти ОПЕК+ 5-6 марта в Вене.

По мнению большинства экспертов, ОПЕК+ сможет поддержать цены на нефть, если будет принято решение о дополнительном снижении производства. "Согласованное дополнительное сокращение добычи может с большой вероятностью развернуть тренд в котировках нефти, а только продление вряд ли поспособствует росту цен", - считает старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.

Падение цен на нефть минфин пока не тревожит. Фото: iStock

"Следующий значимый уровень нефтяных цен - около 35 долларов за баррель, но маловероятно, что рынок упадет настолько сильно", - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, цены стабилизируются вблизи уровня 47-50 долларов за баррель нефти сорта Brent до появления более точных оценок.

Падение потребления нефти оценивается от 0,15 до 0,6 млн баррелей в сутки. Фактически, скачки котировок "черного золота" пока основываются не на точных данных, а только на информации о распространении вируса, панике и не самой лучшей конъюнктуре нефтяного рынка.

Для российского бюджета, для нашей экономики, текущий уровень цен на нефть - приемлемый

"Низкая эластичность спроса на нефть приводит к серьезным колебаниям цен в ответ даже на умеренные изменения потребления", - объясняет руководитель исследований Департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, даже без учета эффекта коронавируса неважное состояние экономики - в частности европейской - обусловило заметный избыток нефти на мировом рынке в начале 2020 года, и это оказывает серьезное понижательное давление на цены. Страны, участвующие в ОПЕК+, пытались компенсировать этот избыток, но предпринятого сокращения на 0,5 млн баррелей в день оказалось недостаточно.

"Краткосрочные панические настроения могут обвалить в ближайшее время котировки еще более серьезно, чем мы видим на сегодняшний день, в отрыве от фундаментальных факторов", - отметил Курдин. При этом эксперт считает, что прояснение ситуации с коронавирусом, когда оно произойдет, вкупе со стандартным ростом потребления нефти во втором полугодии должны стабилизировать цены.