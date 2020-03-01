Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом. Но негативное влияние на мировую экономику очевидно, и нужно определиться, как реагировать на происходящее. Об этом заявил президент на совещании в правительственном терминале столичного аэропорта Внуково, которое он провел перед вылетом в Псковскую область.

"В России делается все необходимое для борьбы с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры, ситуация в целом под контролем. Но, что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, здесь нам нужно посмотреть особо, как нам реагировать на то, что происходит", - сказал Владимир Путин.

На совещание пригласили руководителей ведущих нефтегазовых компаний страны. Президент решил с ними посоветоваться, как реагировать на то, что происходит в мировой экономике. "Здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик", - пояснил он.

В числе участников - первый вице-премьер Андрей Белоусов, , вице-премьер Юрий Борисов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" Равиль Маганов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.