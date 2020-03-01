Путин отменил штраф за показ нацистской символики не для пропаганды

За демонстрацию нацистской или экстремистской символики с целью формированию негативного отношения к такой идеологии, без ее оправдания и пропаганды, теперь штрафовать не будут. Такой закон подписал президент. Административная ответственность за это исключается.
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Соответствующая правка вносится в Кодекс об административных правонарушениях - штрафы не применяются, если "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".
До сих пор публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, в том числе и не для пропаганды, могло стать поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.