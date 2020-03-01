Путин отменил штраф за показ нацистской символики не для пропаганды

Соответствующая правка вносится в Кодекс об административных правонарушениях - штрафы не применяются, если "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

До сих пор публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, в том числе и не для пропаганды, могло стать поводом для возбуждения дела об административном правонарушении.