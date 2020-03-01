Путин утвердил выплату подъемных военным преподавателям

Контрактники, которых направляют не на воинские должности, теперь будут получать при переезде подъемное пособие и суточные.

Закон был разработан депутатами во исполнение постановления Конституционного суда. КС признал не соответствующим Конституции пункт закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", по которому подъемное пособие не предоставлялось при переезде на новое место службы военнослужащим, которые назначаются на невоинские должности преподавателей в учебные военные центры при федеральных вузах.

При этом несение воинской службы такие преподаватели не прекращают и работают на обеспечение обороны России.