Крупнейший в Европе крытый парк развлечений "Остров мечты" площадью 100 гектаров открылся в субботу в Москве. Несмотря на солидные даже для столицы цены на билеты - от 2600 рублей на человека, в первый же уик-энд там побывали, по предварительной оценке, более 60 тысяч посетителей.

Открытие "Острова мечты" в Москве вошло в число главных событий года и прошедших выходных в частности. Не случайно еще несколько лет назад, когда мэрия и инвесторы только анонсировали проект, в интернете его сразу назвали "русским Диснейлендом". Впрочем, по отношению к московскому "Острову", это не слишком большой комплимент. Что отличает "Остров мечты" от многих европарков? Это не просто море адреналиновых развлечений, а городской курорт. Причем курорт, впитавший особенности именно московской жизни. Горожане привыкли, что идеальное место отдыха для них в черте МКАД - это сочетание свежего воздуха, ТЦ, детского уголка (пошире да поувлекательней) и множество кафе. Все это корреспондент "РГ" вместе с трехлетней дочерью нашли в Нагатинской пойме. К парку мы быстро доехали на метро. Хода от станции "Технопарк" до "Острова" оказалось буквально 7 минут, а то и 5, если перейти проспект Андропова по траволатору. "Ой, папа, повезло тебе! Успевай только фотографировать!" - метров за 60 до входа встретил нас какой-то двухметровый Осел (в смысле, человек в ростовой мультяшной кукле). Копытный был галантен. И на руках дочку подержал, и по плечу похлопал, и станцевал. В цирке ишакам за это яблочко дают. Осел, натурально, тоже попросил. "Денег нет", - похлопав себя по карманам, быстро парировал я, наученный опытом общения с моспопрошайками. "Ничего, можно онлайн", - контраргументировал артист. Вот и кто после этого Осел? Иа, откликавшийся, впрочем, и на Роман Анатольевич Ш., получил через "Сбербанк Онлайн" свои 900.

Это его минимальная такса. Можно было, конечно, и мимо пройти. Но не устраивать же "эль скандаль" при ребенке, да еще и перед походом в парк? Тем более что Осел явно не имел никакого отношения к "Острову мечты", как и стоявшие чуть поодаль сборщики быстрых денег с совами и голубями.

Сам "Остров мечты" начинается с аккуратной ландшафтной части. Это новый образ бывшего парка 60-летия Октября, по которому ностальгируют многие жители юга столицы. Парк действительно был зелен и весьма пригоден для шашлыков в теплую погоду, но, справедливости ради, он давно не соответствовал требованиям к современным зеленым зонам столицы. Раньше здесь были только тропинки среди дикоросов, а сейчас - ухоженные деревья и площадки для спорта. Но по достоинству оценить это преображение, удастся, скорее всего, лишь ближе к лету.

Далее по курсу повстречался замок. Он же вход в самую драйвовую часть парка. Ни в одной стране Европы нет более масштабного крытого центра развлечений. Тем не менее на входе пространства оказалось явно недостаточно. Во избежание толкучки хозяева закрыли центральный вход. По совету местной охраны мы с дочкой решили воспользоваться одним из боковых входов, но и там было ненамного свободнее. По дороге стало видно, что парк на новом месте еще лишь "обживается": по пусти встречались белесые следы строительных растворов и брошенные уборщиками швабры. Но в целом эта "косметика" не портила ни "диснейлендовского" фасада, ни настроения москвичей, всерьез настроенных на развлечения.

Это не просто парк или центр аттракционов. Это полноценный городской курорт, где есть и свежий воздух, и ТЦ, и кафе и детские развлечения

Довольно быстро мы очутились словно в Европе. Городской променад -пространство, которое собрало узнаваемые приметы многих городов Старого Света. Вот, например, барселонский "Дом с костями" Антонио Гауди. Вот римский Колизей. А по соседству - красные телефонные будки из центра Лондона. Все как на настоящей евроулице. Гуляешь под стеклянным куполом будто на свежем воздухе. Хотя в какой-то момент понимаешь: жарковато все-таки. Поэтому большинство людей гуляли с верхней одеждой в руках. А что же гардероб, почему не повестить там пальто и куртки? Взглянув на очередь желающих сдать их, мы поняли: лучше отстоять это время на какой-нибудь аттракцион. А проблема с пуховиками решится как-нибудь сама собой...

Вход в ландшафтный парк и прогулка по променаду бесплатные. Дальше, на входе в тематический парк аттракционов, стоят турникеты: это значит, что посетителям пора раскошеливаться. Нас пресс-служба парка (просто гран-мерси) пропустила бесплатно. Но с ценами мы, конечно же, ознакомились. Можно приобрести как обычные билеты, так и Fast Pass - проход вне очереди. Если идешь на "общих основаниях", то в выходные за ребенка выше 90 см (кто ниже, тот бесплатно) надо заплатить в зависимости от возраста 2600-2900 руб., и еще 2900 за одного сопровождающего взрослого. С Fast Pass - во всем мире тариф, дающий проход без очереди, плата составит 5100-5400 руб. Забегу вперед, но уж слишком хочется дать совет. Если деньги есть, чтобы сразу заплатить 10 тысяч рублей за семейный поход, то лучше не экономить. Особенно в выходные. Если такая цена не по карману, то лучше отправиться на "Остров" в будни. Кстати, на сайте парка dreamisland.ru указано, в какие числа спрос на билеты высокий, а в какие низкий. Кроме того, для социально незащищенных москвичей есть льготы, ими можно воспользоваться при покупке билета в кассе, предъявив подтверждающие документы.

И вот турникеты позади, и вы оказываетесь на распутье. Если вашему ребенку меньше 6 лет, начинать надо с зоны "Смурфиков". Во-первых, герои мультфильма на каждом шагу фотографируются с детьми и, в отличие от ушлого Осла на входе, бесплатно. Во-вторых, здесь есть домик принцессы, который любую девчонку заманит минимум на полчаса. Время, когда она с удовольствием поваляется на монаршьей кроватке, причешется перед большим зеркалом, полазит по платяным шкафам. Карусели тут идеальны для малышей, хорошо подойдут и для "разогрева".

Дальше стоит пройти в зал "Маугли в стране динозавров". "Папа, прячься!" - искренне и звонко предупредила дочка о приближении головы тираннозавра. Самое, наверное, жуткое из существовавших на Земле чудовищ выглядит и вправду как живое. Слева мирно попивает воду добряк брахиозавр. А забияку-аллозавра проводят перед почтенной публикой на поводке словно чихуахуа по московскому скверику.

До каталонского "Дома с костями" и римского Колизея теперь можно доехать на метро. Европа - на станции "Технопарк"

После динозавров как-то теряешься в пространстве, просто и гармонично переходишь из одного зала в другой. Архитектурно выделяется замок Снежной Королевы. Но там не аттракционы, а кафе. Зато рядом - вихревая карусель, которая проносится совсем рядом со стенами. Восторженные визги детворы и взрослых порой пытаются перекричать администраторы: малышей вежливо просят не трогать декорации. Получается с переменным успехом. Ведь кругом целый лес с деревьями, скалами, грибами, кукурузой.

Очереди в выходные - на все аттракционы. Даже на самое мирное сафари, где тебя просто катают на джипе в мини-джунглях среди диких обезьян и хищных растений, пожирающих бедняг-насекомых. Поэтому идеальный формат - идти в парк всей семьей. Тогда вы точно сможете обойти все аттракционы, да и обед в местных заведениях не пропустите. Цены тут в среднем сопоставимы с московскими. Свою еду брать в общем-то тоже не возбраняется. Ведь на "Острове мечты" всегда есть минутка для отдыха и перекуса. Рядом с резиденцией Черепашек-ниндзя. Или, скажем, Кинг-Конга. Но это уже дело вкуса.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Сергей Бабкин

РГ-советы

Как хорошо отдохнуть в парке при минимуме затрат

1. Планируйте поход заранее. На сайте парка dreamisland.ru можно купить детские билеты для ребят до 10 лет по 1900 руб., а для подростков и взрослых сопровождающих - по 2200. Портал сам подсказывает, в какие дни доступны недорогие билеты.

2. Если вы льготник, то покупать билеты стоит не на сайте, а в кассе. Тогда можно рассчитывать на скидку. Например, ветераны, пенсионеры, инвалиды I и II групп, предъявив документы, могут купить билеты по 1900 руб. Для детей-инвалидов билет стоит 1650 руб.

3. Приезжайте к самому открытию парка. Тогда есть шанс спокойно и без очередей оставить одежду в гардеробе.

4. В выходные, если есть финансовые возможность, покупайте билет Fast Pass. Это позволит пройти на аттракционы раза в полтора быстрее, чем по общей очереди.

5. Если идете с ребенком, заранее смотрите на сайте, на каком аттракционе ему разрешат кататься. Есть ограничения по росту. Будет обидно отстоять очередь и развернуться после проверки на ростомере.

6. Не садитесь на искусственную траву в парке - она довольно пыльная, многие по ней ходят, не снимая обуви.

7. Самый экстремальный аттракцион - "Молот судьбы" в зоне "Черепашек-ниндзя". Это имитация чудовищной машины для разрушения города, созданной злодеем Бакстером Стокманом. Резкие подъемы и спуски вниз головой - вот что ждет отважных посетителей. Очередь к "Молоту" огромная. Если не хотите в ней стоять, покупайте билет Fast Pass.