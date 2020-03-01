Новости

В Кисловодске ОМОН освободил ребенка, взятого в заложники отцом 20:16
"Калашников" и "Яга. Кошмар темного леса" не порадовали кассовыми сборами 19:53
Митрополит Амфилохий: Без России не было бы Черногории 19:45
Выбираем подержанный Opel Mokka: кроссовер, которого нам не хватает? 19:20
За год столичные приставы арестовали 122 автомобиля за долги по штрафам 18:57
Россия начнет обмениваться финансовой информацией со странами СНГ 18:33
Кокорин впервые сыграет в официальном матче после выхода из тюрьмы 18:18
В Петербурге росгвардейцы спасли оставленного на балконе ребенка 18:12
Оскароносные "Паразиты" станут комиксом 18:01
Кокорин попал в стартовый состав "Сочи" в игре с "Арсеналом" 17:55
В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле 17:53
Число жертв COVID-19 в Южной Корее достигло 20 человек 17:38
Skoda Kodiaq: за что россияне полюбили большой чешский кроссовер 16:59
В Москве в квартире нашли тела супругов 16:56
Семин заявил, что не использовал мат в адрес арбитра на игре с "Зенитом" 16:55
"Яндекс. Такси" введет рейтинг пассажиров 16:55
Фейковые новости о коронавирусе заполонили соцсети 16:42
Ватикан раскроет документы о "Папе Гитлера" 16:10
Исследование опровергло выводы ОАГ о подтасовке на выборах в Боливии 15:55
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли во время экстрим-Масленицы 15:50
В Японии все члены экипажа покинули судно Diamond Princess 15:48
В РФ увеличили список территорий для тестирования беспилотных автомобилей 15:40
Гидрометцентр рассказал об аномальной погоде в марте 15:38
Вышел трейлер исторической драмы о Шотландии XIV века "Роберт Брюс" 15:24
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Письмо королю" 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
01.03.2020 19:30
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Шест пружинит

Сидорова взлетела на 4 м 95 см
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
Лучший результат зимнего сезона в мире показала наша Анжелика Сидорова на Всероссийском фестивале прыжков с шестом, который прошел на Малой спортивной арене столичных "Лужников".

Действующая чемпионка мира покорила планку на высоте 4 м 95 см. Это повторение прошлогоднего личного рекорда и ее новое достижение для закрытых помещений. Напомним, что на прошлой неделе Сидорова на зимнем чемпионате России в Москве также порадовала любителей "королевы спорта" серьезным результатом - 4 м 92 см.
Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выиграла чемпионат России

Вообще, в истории женских прыжков с шестом выше Сидоровой взлетали только трое - легендарная Елена Исинбаева (ее мировой рекорд - 5 м 06 см), американки Дженнифер Сур (рекорд мира в помещении - 5.03) и Сэнди Моррис (личное достижение 5.00).

А у Всероссийской федерации легкой атлетики теперь новый президент. На внеочередной конференции ВФЛА избран 51-летний Евгений Юрченко.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета
Украина изменила правила пересечения границы с Россией
В Крыму объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Легенда
Легенда
"Теннис, я говорю "прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ