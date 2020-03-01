Лучший результат зимнего сезона в мире показала наша Анжелика Сидорова на Всероссийском фестивале прыжков с шестом, который прошел на Малой спортивной арене столичных "Лужников".

Действующая чемпионка мира покорила планку на высоте 4 м 95 см. Это повторение прошлогоднего личного рекорда и ее новое достижение для закрытых помещений. Напомним, что на прошлой неделе Сидорова на зимнем чемпионате России в Москве также порадовала любителей "королевы спорта" серьезным результатом - 4 м 92 см.

Вообще, в истории женских прыжков с шестом выше Сидоровой взлетали только трое - легендарная Елена Исинбаева (ее мировой рекорд - 5 м 06 см), американки Дженнифер Сур (рекорд мира в помещении - 5.03) и Сэнди Моррис (личное достижение 5.00).

А у Всероссийской федерации легкой атлетики теперь новый президент. На внеочередной конференции ВФЛА избран 51-летний Евгений Юрченко.