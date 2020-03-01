В российской Премьер-лиге состоялись первые матчи весеннего отрезка. Программа 20-го тура изобиловала сразу несколькими громкими афишами. Главная из них - старейшее столичное дерби между "Динамо" и "Спартаком", в котором победу одержали "красно-белые" (2:0).

К рестарту сезона эти две команды подошли почти что в одинаковом состоянии. Обе шли в середине таблицы с довольно приличным отставанием от еврокубковой зоны. При этом что "Динамо", что "Спартак" не теряют надежд вклиниться в борьбу за попадание в Лигу Европы. Да и в трансферной работе в зимнее межсезонье есть много схожих моментов. Взять, к примеру, самые громкие покупки этих клубов - оба усилились форвардами российской сборной. "Бело-голубые" подписали контракт с Николаем Комличенко, а "красно-белые" - с Александром Соболевым.

Сама игра не дала точного ответа на вопрос, кто лучше подготовился к сезону. С одной стороны, "Спартак" выиграл в принципиальном дерби, одержав всего четвертую "сухую" победу в чемпионате. Но с другой, у "Динамо" было достаточно шансов, чтобы как минимум забить один мяч. Вышедший на замену во втором тайме Комличенко мог дважды огорчить Александра Максименко. Сначала Николай попал в штангу, затем - в перекладину.

Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско откровенно сказал после встречи: его команде немного повезло.

- Мы заслужили три очка и счастливы, что выиграли. Нам немного повезло, ведь Комличенко дважды простил нас. Такие ситуации недопустимы. Забей он первый момент, счет был бы 1:1, - сказал рулевой "красно-белых".

Много Тедеско говорил о тактике. В частности, о позиции Романа Зобнина, который в этом сезоне частенько появляется на правом фланге обороны. К слову, в матче с "Динамо" Зобнин забил свой первый мяч с апреля 2019 года.

- Сегодня Роман сыграл на топ-уровне. У нас было время, чтобы подтянуть некоторых ребят на позицию на правой бровке - тот же Рассказов. Это позволило Зобнину вернуться на более привычное место на поле, - отметил Тедеско. - Но при необходимости он может вернуться на край. Что касается дебюта Соболева, то Александр провел прекрасный матч. Он профессионал, все время учится. А на теоретических занятиях сидит с открытым ртом, старается впитывать всю информацию.

"Динамо" не может одолеть на своем поле "Спартак" с 2008 года. Безвыигрышная серия "бело-голубых" достигла 11 матчей

Чего ждать от "Динамо" в весеннем отрезке - остается загадкой. В отличие от "Спартака" "бело-голубые" играют только в чемпионате, из розыгрыша Кубка страны они вылетели еще осенью. Состав у команды крепкий, зимой был куплен Комличенко. Но пока складывается ощущение, что москвичам будет невероятно сложно выполнить задачу на сезон: попасть в еврокубки.

Что касается противостояния со "Спартаком", который считается самым принципиальным соперником для болельщиков "Динамо", то "бело-голубые" не могут одолеть на своем поле "красно-белых" аж с 2008 года. С тех пор было сыграно 11 матчей, и в семи из них сильнее были спартаковцы.

Еще один матч с приставкой "топ" состоялся в Санкт-Петербурге, где лидер чемпионата "Зенит" принимал "Локомотив". Игра, в которой было много борьбы и мало опасных моментов, завершилась вничью - 0:0.

К возобновлению сезона зенитовцы подошли с большими кадровыми проблемами. Главная из них - травма Артема Дзюбы. Капитан российской сборной заработал повреждение в одной из контрольных встреч и не попал в заявку на игру с "Локомотивом". В запасе остался другой бомбардир "сине-бело-голубых" Сердар Азмун. В отличие от Дзюбы иранец не вышел на поле, как показалось, по тактическим соображениям.

Самым ярким событием матча стало, пожалуй, удаление рулевого "Локомотива" Юрия Семина на 25-й минуте. Арбитр Евгений Турбин показал заслуженному специалисту две желтые карточки. Обе - за слишком эмоциональные реакции.

Сам Юрий Павлович по окончании встречи подчеркнул, что он не оскорблял судью.

- Я ничего не говорил рефери. Я лишь указал, что игрок "Зенита" в третий раз нарушает правила и, наверное, должен уже получить желтую. Никаких оскорблений или грубых высказываний не было. Не знаю, повлияло ли на ребят мое удаление или нет. Сложно сказать, - сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Тем временем ЦСКА уже в компенсированное время ушел от поражения в матче с "Уралом" (1:1). От фиаско армейцев спас точный удар Марио Фернандеса. При этом "красно-синие" упустили возможность как минимум на сутки подняться на второе место в таблице. Его по состоянию на вчерашний вечер удерживал "Ростов". Сместить дончан мог "Краснодар". Для этого южанам необходимо было набрать очки на своем поле в игре с "Уфой", результат которой стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Статистика

"Крылья Советов" - "Оренбург" - 1:1

Голы: Попович, 42 - Алвеш, 89.

ЦСКА - "Урал" - 1:1

Голы: Фернандес, 90+1 - Бикфалви, 72.

"Динамо" - "Спартак" - 0:2

Голы: Бакаев, 29, Зобнин, 62.

"Зенит" - "Локомотив" - 0:0

"Ахмат" - "Ростов" - 1:1

Голы: Роши, 49 - пен. - Шомуродов, 45.