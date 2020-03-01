Три человека погибли после шоу с сухим льдом

Руководство столичного ГСУ СК взяло под особый контроль расследование главной трагедии выходных - гибели троих человек в банном клубе на юге Москвы. Пока все данные говорят о том, что молодые люди получили тяжелое отравление углекислым газом.

Несчастье произошло вечером в пятницу, 28 февраля, в клубе "Девятый вал" в Коломенском проезде. Там отмечала день рождения популярный Instaблогер Екатерина Диденко, известная среди миллиона своих подписчиков как "Аптечный Ревизорро". В сауну ее гости захватили с собой сухой лед - твердый диоксид углерода. Муж Екатерины, Валентин, был химиком-любителем и даже сам изготавливал это вещество, об этом есть упоминания в блоге самой Диденко.

Сухой лед довольно часто используется как в пищевой промышленности, так и на бытовом уровне в разного рода шоу и экспериментах, причем даже среди детской аудитории. При попадании в воду мощно выделяется газ и создается эффект тумана. Судя по многочисленным объявлениям в Сети, сухой лед свободно продается. В одной из компаний, торгующих им, корреспондента "РГ" предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности при работе с веществом. Главное -защищать руки перчатками. Температура сухого льда - минус 78,5 градуса, поэтому им можно довольно сильно обжечься. В остальном, говорится в инструкциях, никакой опасности вещество не таит, оно не токсично.

Компания из "Девятого вала" обо всем этом наверняка прекрасно знала. Как видно на кадрах, записанных участниками праздника для соцсетей, перед началом шоу ребята надели защитные костюмы. Не учли они, похоже, одного: последствий скопления углекислого газа в тесном помещении. Производители льда отмечают, что при отравлении углекислотой развивается слабость, появляется головокружение. Именно это, согласно одной из главных версий, и произошло с участниками вечеринки. За считаные минуты они, потеряв сознание, фактически утонули в бассейне. Прибывшие медики констатировали смерть двоих приглашенных. Мужа Екатерины доставили в больницу, она даже выкладывала Instagram-эфир у дверей реанимации, куда ее не пускали. Врачи несколько часов боролись за жизнь Валентина, но он скончался. Екатерина сообщала своим подписчикам обо всем этом, за что подверглась критике. Ее обвинили в неподобающем поведении и откровенно троллили, хотя большинство фолловеров все же выразили соболезнования.

Как сообщает ГСУ СК по Москве, уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Следователи уже опросили свидетелей и сотрудников банного комплекса. С Екатерины Диденко, по ее словам, взяли подписку о неразглашении деталей трагедии.

История Екатерины Диденко потрясла Сеть. Каждый день у нее прибавляется по 100 тыс. подписчиков. Фото: didenko.katerina@instagram

Мнение

Давид Иоселиани, академик РАН, почетный директор Центра интервенционной кардиоангиологии:

- Случилась трагедия. Погибли несколько человек. Молодых, у которых впереди была целая жизнь, планы, надежды... Прежде всего хочется выразить глубочайшее сочувствие осиротевшим родителям, всем близким, друзьям. Их горе безмерно. Но в то же время эта ужасная, нелепая смерть наводит на размышления.

Мы живем в век торжества информационных технологий. Молодые (и не только молодые!) люди все чаще получают сведения об окружающем мире, о событиях и тенденциях в мировой политике, в культуре, в моде уже не с "голубых экранов телевидения", а из интернета. В том числе из блогов популярных персонажей. Кто-то из этих блогеров пользуется огромной известностью. Кто-то известен, как говорится, в узких кругах. Но независимо от количества своих читателей они приобретают огромный авторитет и являются своего рода эталонами, на которых стремятся походить сотни, тысячи, а то и сотни тысяч так называемых фолловеров. То есть людей, следящих за жизнью своих любимых блогеров и подражающих им во всем.

Безусловно, можно спорить о том, насколько разумно и оправданно слепое подражание кумирам. Но тревожит другое. Помните слова Сент-Экзюпери об ответственности перед тем, кого ты приручил? Блогеры, как и другие, не побоюсь громких слов, властители умов, особенно современной молодежи, будь то певцы, артисты, спортсмены, авторы всяких перформансов, должны понимать: они отвечают за своих "фанатов". Тебе хочется прыгать в бассейн со льдом? Или прыгать вниз головой с крыши небоскреба? Или сплавляться по водопаду? Делай это сам, но не провоцируй других на подражание! Ведь могут найтись легковерные люди (а среди молодых, неопытных, часто недостаточно образованных ребят таких много!), которые пойдут за тобой, не задумываясь о последствиях. Тем более ужасно, когда, как это случилось вчера в Москве, блогер претендует на какие-то познания то ли в медицине, то ли в фармации (область, достаточно близкая к медицине). Тут уж вероятность того, что ему станут доверять, резко возрастает. А результат может быть самым плачевным, непредсказуемым, трагическим.

Еще раз выражаю соболезнования семьям, потерявшим своих детей. И хотелось бы, чтобы для других детей это стало горьким, но полезным уроком и предостережением.

Подготовила Ирина Краснопольская

Взгляд

Евгений Водолазкин, писатель:

- У меня нет права осуждать в случившемся какого-то конкретного человека, но я бы хотел сказать о проблеме. Если сухой лед бросали в бассейн ради некоего шоу-эффекта, который можно было показать и пересказать в интернете для того, чтобы получить миллион лайков, то это, конечно, ужас нашего времени. И он заключается прежде всего в том, что существуют люди, абсолютно зависимые от общественного мнения и готовые делать ради него что угодно. Я только что услышал новость: в Петербурге какой-то парень залез на вагон метро и сплясал на его крыше просто для того, чтобы хайпануть. Это, конечно, дикие вещи.

Все эти прыжки с мостов и подвисания на подъемных кранах только ради селфи и размещения его в интернете миллионным тиражом кроме угроз физической смерти несут в себе опасность смерти духовной. Человек, который всецело зависит от мнения интернет-сообщества и вообще от чужого мнения, перестает быть личностью. Общественное мнение не является надежной пристанью и пристанью вообще. Это не то, к чему можно причалить, потому что оно формируется спонтанно, меняется, и часто недобро. И если человек абсолютно привязывается к нему, то начинается его разрушение как личности. Проблема тут не в Сети. Сеть - только инструмент, увеличительное стекло, что сделало проблему зримой и выдвинуло на передний план. Конечно, в любом обществе человек в той или иной степени зависел от общественного мнения, но таких масштабов, как сейчас, это не достигало. Если человек дает новость, а реакция на нее возникает мгновенно, в течение секунд, все становится в высшей степени зримым. Трагедия с сухим льдом тоже стала такой. Но, на мой взгляд, ситуация небезвыходная. Потому что когда что-то доходит до степени абсурда, общество получает прививку и отказывается от этого. Мне кажется, что и в сфере погони за всевозможными эффектами ради хайпа в какой-то момент наступит некоторое отрезвление. Люди поймут, что есть вещи, которые делать не должно. Думаю, когда в использование вводился порох, многие пытались с ним экспериментировать, но потом поняли, что этот материал не для всеобщего пользования и вообще лучше держаться вдали от него. Нам теперь надо быть осторожнее с новыми изобретениями, но я думаю, что трагические или просто малоэтичные истории, которые раз за разом набирают миллионные лайки в интернете, все-таки приведут к отрезвлению. Я могу только посочувствовать и выразить свои соболезнования всем пострадавшим и близким погибших. Это страшная беда, и не дай Бог такое пережить.

Подготовила Елена Яковлева