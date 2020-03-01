В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

В инфекционную больницу №1 доставлен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Как уточняется, сейчас пациент проходит комплексную диагностику. Окончательный диагноз еще не установлен, так как не готовы результаты исследований. В оперативном штабе напоминают, что подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве. Якобы диагноз был выявлен у мужчины, который вернулся из Италии.