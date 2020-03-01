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01.03.2020,  
11:31
Текст:  Антон Валагин (Иваново)

В Москве впервые покажут машину для защиты "Ярсов"

В параде на Красной площади в честь 75-летия Победы впервые примет участие машина дистанционного разминирования "Листва", сообщили в Минобороны России.
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

"Листва" входит в состав мобильного ракетного комплекса "Ярс" и предназначена для уничтожения мин и самодельных взрывных устройств на пути следования колонны. Вместе с парадным расчетом "Ярсов" машина вышла из парка Тейковской ракетной дивизии в Ивановской области и движется на подмосковный полигон Алабино, где пройдут репетиции парада.

"Листва" создана на базе трехосного бронеавтомобиля КамАЗ, защищенного от стрелкового оружия, осколков и мин. Характеристики и принцип действия машина засекречены. Исходя из размещенного на броне оборудования, можно предположить, что поиск мин осуществляется индукционными датчиками, находящимися на выносной раме перед машиной. Возможен также поиск мин входящими в экипаж саперами. Для защиты от несанкционированного подрыва "Листва" оснащена мощной аппаратурой радиоэлектронного подавления.

Фото: Пресс-служба главы Дербента
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Найденную мину обезвреживают сверхвысокочастотным излучением большой параболической антенны, размещенной на крыше броневика. Направленный СВЧ-импульс выводит из строя взрыватели и системы связи боеприпасов.

Для защиты от электронного излучения экипаж "Листвы" одет в специальные костюмы с вшитыми металлическими нитями. По данным из открытых источников, машина способна обнаруживать мины на расстоянии до 100 метров, двигаясь со скоростью 15 километров в час. Угол действия СВЧ-антенны 90 градусов, она обеспечивает полосу разминирования шириной 50 метров.

- Машина доказала свою эффективность во время учений с Новосибирским, Тагильским и Тейковским ракетными соединениями, - отметили в Минобороны РФ.

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