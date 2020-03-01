В Подмосковье мужчина с дочерью погибли во время экстрим-Масленицы

В Московской области мужчина и его 5-летняя дочь погибли, помогая вытащить застрявший внедорожник.

По данным интернет-пабликов, ЧП произошло сегодня во время экстремальных соревнований "внедорожная Масленица". Как сообщает подмосковное ГСУ СК, один из автомобилей застрял в окрестностях деревни, входящей в городской округ Электроугли. Мужчина попытался вытащить машину с помощью лебедки. Трос не выдержал, и конструкции механизма отлетели в сторону девочки и ее отца. Они скончались от тяжелых травм.

На место прибыли следователи и криминалисты, опрашиваются очевидцы трагедии.