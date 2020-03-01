Новости

Skoda Kodiaq: за что россияне полюбили большой чешский кроссовер 16:17
Ватикан раскроет документы о "Папе Гитлера" 16:10
Исследование опровергло выводы ОАГ о подтасовке на выборах в Боливии 15:55
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли во время экстрим-Масленицы 15:50
В Японии все члены экипажа покинули судно Diamond Princess 15:48
В РФ увеличили список территорий для тестирования беспилотных автомобилей 15:40
Гидрометцентр рассказал об аномальной погоде в марте 15:38
Вышел трейлер исторической драмы о Шотландии XIV века "Роберт Брюс" 15:24
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Письмо королю" 15:12
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров 15:10
Пермяк попал в Книгу рекордов Гиннесса, проплыв через Берингов пролив 15:07
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам 14:55
В Иране число инфицированных коронавирусом достигло 987 человек 14:35
Автобус привез футболистов "Рубина" на игру с "Тамбовом" не на тот стадион 14:19
В ОБСЕ осудили задержание журналистов Sputnik в Турции 14:12
Болельщики "Локомотива" избили фаната "Зенита" на стадионе во время игры ЧР 14:09
Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски 14:07
Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом 13:41
Минобороны РФ опровергло информацию о сбитом Су-24 в Сирии 13:25
Валерий Гергиев назвал уникальным орган в "Зарядье" 12:59
Новый московский орган за сутки послушали 20000 человек 12:37
Диетологи назвали обязательные продукты на время поста 12:09
В годовщину смерти Жореса Алферова врач рассказал о его последних часах 11:46
Большунов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти 10:54
Черный список. За какие нарушения ПДД лишают прав 10:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
01.03.2020 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли во время экстрим-Масленицы

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области мужчина и его 5-летняя дочь погибли, помогая вытащить застрявший внедорожник.

Число погибших на дне рождения блогера в Москве выросло до трех человек

По данным интернет-пабликов, ЧП произошло сегодня во время экстремальных соревнований "внедорожная Масленица". Как сообщает подмосковное ГСУ СК, один из автомобилей застрял в окрестностях деревни, входящей в городской округ Электроугли. Мужчина попытался вытащить машину с помощью лебедки. Трос не выдержал, и конструкции механизма отлетели в сторону девочки и ее отца. Они скончались от тяжелых травм.

На место прибыли следователи и криминалисты, опрашиваются очевидцы трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть
Задержан главный редактор турецкого бюро Sputnik
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета
Украина изменила правила пересечения границы с Россией
В Крыму объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих