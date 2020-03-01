В центре Москвы в минувшую субботу прошел марш памяти Бориса Немцова. Несмотря на то что акцию согласовали еще за две недели до старта и активно призывали участвовать в ней, организаторам не удалось достичь ни первоначально заявленных количества участников, ни продолжительности акции. Вместо 30 тысяч человек участие в марше приняли, по данным столичной полиции, 10,5 тысячи человек, а завершилось шествие вместо 16 часов уже в 15 с небольшим.

И это при том, что в Сети появились видео со свидетельствами организованного подвоза на акцию молодежи - ребят в возрасте не старше 18-20 лет доставляли на автобусах, по пути раздавая им плакаты с портретами Немцова и политическими лозунгами. Высаживали прямо у Страстного бульвара, где был объявлен сбор участников шествия.

Злую шутку с организаторами сыграла попытка превратить мемориальную акцию в протестное шествие. Некоторые собравшиеся не понимали даже сути поправок в Конституцию, против которых, судя по плакатам в их руках, они выступали. А когда молодой человек, назвавшийся студентом Егором, услышал, что поправки предполагают закрепление в Конституции регулярной индексации минимальных зарплат и пенсий, то окончательно растерялся и предпочел опустить плакат пониже.

В толпе ходили люди с коробками и предлагали бросать им деньги в поддержку политзаключенных

Еще один парень рядом с ним продолжал нести высоко поднятый плакат с протестом против закрепления в Конституции материнского капитала.

Не смогли добиться внятной позиции от участников марша и наши коллеги, журналисты Первого канала: один из молодых людей в ходе интервью не смог назвать ни одной поправки, против которых пришел протестовать. Вместо ответов на справедливые вопросы толпа начала агрессивно кричать на журналистов, обвинять их в предвзятости и прочих грехах.

В толпе ходили люди с коробками и предлагали бросать им деньги в поддержку политзаключенных. Отчитаться за каждый рубль позже они обещали на своем сайте, но на что в реальности предназначались эти деньги, осталось вопросом. Между тем лозунги о немедленной свободе для всех политзаключенных вводили просто в ступор тех, кто пришел почтить память Бориса Немцова.

Одна из женщин с фотографией политика в руках жаловалась подруге, что не ожидала такой политизированности митинга и совершенно не собиралась кричать слоганы "Мы здесь власть", "Позор", "Борись" и прочие, которые активно подхватывала толпа. "За что можно бороться на акции памяти?" - недоумевала она.

Не обошлось и без украинских флагов. Один из молодых участников долго пытался объяснить журналистам, почему он пришел с жовто-блакитным полотнищем, но в итоге смог только сказать, что он пришел заявить о необходимости восстановления дружбы с этой страной. Впрочем, юноши с радужными флагами ЛГБТ-сообществ и вовсе были не намерены общаться, а лишь молча улыбались в ответ на вопросы.

В конце концов сложилось впечатление, что это не шествие единства и не собрание людей, объединенных идеей и целью, а встреча случайных личностей, отстаивающих свои, не до конца понятные даже им самим интересы.

Видимо, поэтому марш закончился практически за час до назначенного времени и люди стали расходиться, как только дошли до проспекта Академика Сахарова.

Чью работу на акции можно назвать безукоризненной, так это сотрудников полиции и Росгвардии - они вели себя подчеркнуто вежливо и в целом были незаметны. Всех участников проверили на рамках металлоискателей, а на конечной точке через громкоговорители подсказывали, в какую сторону к какой станции метро идти.