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01.03.2020 03:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Катера ТОФ уничтожили цели условного противника в Японском море

Текст: Ольга Журман

Ракетные катера Тихоокеанского флота провели учения по ведению боя одиночными кораблями, в ходе которых уничтожили артиллерией морские и воздушные цели условного противника в Японском море. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Учебно-боевые стрельбы в рамках курсовой задачи К-2 провели в заливе Петра Великого ракетные катера Р-297 и Р-298 Приморской флотилии разнородных сил.

В обеспечении противолодочных самолетов Ил-38Н катера провели учение по противовоздушной обороне и выполнили артиллерийские стрельбы по сбрасываемой парашютной мишени.

Экипажи отработали действия по борьбе с минной опасностью, поразив артиллерийским огнем макет морской плавающей мины.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минобороны ДФО Приморский край

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