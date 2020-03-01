На Дальнем Востоке запущено более двух тысяч новых инвестпроектов

На Дальнем Востоке реализуется уже 2247 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций 4,2 трлн рублей, из которых фактически вложено 1,15 трлн рублей, создано 48 тысяч рабочих мест, введены в эксплуатацию почти 300 предприятий. Это результат того, что шесть лет назад Президент РФ Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век.

За это время была сформирована новая законодательная база, принято 46 федеральных законов, в том числе о территориях опережающего развития (ТОР) и свободном порте Владивосток (СПВ). Реализация большинства проектов стала возможна благодаря новым мерам поддержки - преференциальным режимам и субсидиям на строительство инфраструктуры.

Дальний Восток стал не только самой большой стройкой, но и домом для тысяч россиян и участников программы переселения соотечественников. С помощью простого и удобного механизма предоставления земли свой "дальневосточный гектар" получили 78,5 тысяч человек. Идет работа по развитию социальной инфраструктуры в центрах экономического роста. Для этого из федерального бюджета выделено 94,3 млрд рублей.

Только за два года построено 4 больницы, 21 фельдшерско-акушерский пункт, 6 школ, 2 детских сада, 11 спортивных комплексов, 237 спортивных площадок, 6 объектов культуры. Проведен капитальный ремонт 229 социальных объектов. Приобретено оборудование для 103 больниц, 103 фельдшерско-акушерских пунктов и 75 техникумов, 138 единиц транспорта, 208 квартир для социальных работников. Молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар" могут получить ипотеку под 2 процента годовых.

Преобразования более трети российской территории - новые законы, инструменты развития, привлечение инвесторов, запуск новых предприятий - проходили под руководством заместителя председателя правительства - полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Под его руководством уже разрабатывается новая система поддержки российской Арктики. Благодаря запуску новых инвестиционных проектов люди получат работу и высокую заработную плату, сможет развиться малый и средний бизнес. А теперь вице-премьер получил занимается еще и развитием Северного Кавказа.

Редакция "Российской газеты" поздравляет Юрия Петровича с днем рождения и желает ему сил для дальнейшей успешной работы на благо страны.