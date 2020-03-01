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01.03.2020 19:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Расширен порядок въезда иностранцев по электронным визам в ДФО

Текст: Евгений Гайва
Иностранные граждане смогут въезжать в Россию по электронным визам через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Закон о расширении упрощенного порядка въезда по электронным визам подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иностранные граждане могут въезжать в Россию на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз, оформленных в виде электронного документа не только через воздушные пункты пропуска на территории ДФО, которые определяет правительство, но через автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска.

Фото: iStock
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Для морских и железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу въезд по электронным визам не предполагается. На железной дороге нет технических возможностей проверять электронные визы, а в морских портах электронные визы на территории ДФО иностранными гражданами не востребованы, отмечают авторы законодательной инициативы.

Сейчас в России электронные визы выдаются иностранным гражданам, прибывающим через пункты пропуска, расположенные на территориях свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные правительством России воздушные пункты пропуска в ДФО. С 1 октября 2019 упрощенный режим въезда на территорию России был введен для въезжающих в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Экономика Туризм ДФО

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