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01.03.2020 15:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермяк попал в Книгу рекордов Гиннесса, проплыв через Берингов пролив

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Житель Перми Александр Куляпин официально признан рекордсменом за участие в Международном эстафетном заплыве через Берингов пролив. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Александр является членом совета общественной организации "Клуб закаливания и зимнего плавания "Тонус".

Еще в 2013 году пермяк принимал участие в Международном эстафетном заплыве через Берингов пролив, а в 2020 году наряду с остальными участниками был официально признан рекордсменом Книги рекордов Гиннесса.

Этапная эстафета длилась шесть дней, стартовала с мыса Дежнева на Чукотке, а завершилась на мысе принца Уэльского. Всего в заплыве приняли участие 65 спортсменов из 16 стран (среди них - 43 наших соотечественника), которые находились в ледяной воде около 10-15 минут, прежде чем пометить следующего пловца в воде.

Запланированный маршрут был самым узким пересечением между материковой частью России и США, его протяженность составляла 86 километров. Однако по факту из-за сильных приливных течений путь увеличился до 134 километров.

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На эстафете пловцам приходилось бороться с температурой воды от 2,5 до 10 градусов, сильным туманом, ветром до 80 километров в час и волнами высотой до пяти метров. На момент эстафеты Александру Куляпину было 59 лет.

В обычной жизни пермский "морж" преподает МХК в школе №135 и руководит юнармейским медиа-отрядом "Феникс" - первым в Перми, как заявляется в его группе в соцсетях. Ребята зовут себя военными корреспондентами, освещают военно-патриотические мероприятия, события города и края.

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