Байкал остался без защиты от пожаров и землетрясений

Ученый из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Александр Сорокин не сможет продолжить свой проект, который получил высокую оценку авторитетных экспертов. А касается он безопасности Прибайкалья. Да и самого Байкала в не меньшей степени, поскольку речь идет о прогнозировании опасных природных явлений - землетрясений, наводнений и пожаров.

Часть денег на этот проект дал федеральный фонд. А министерство экономического развития Иркутской области отказало... из-за 27 рублей 80 копеек. Поэтому ученые не получат 3,6 миллиона рублей. И все работы будут заморожены как минимум на год.

Может, проект неперспективный? Или не создан научный задел и не установлено необходимое оборудование? Или причиной отказа стали слабые разработки? Нет, нет, нет и нет!

Проект института осенью прошлого года был заявлен на соискание гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Авторитетные федеральные эксперты проект одобрили. В резюме отборочной комиссии РФФИ так и говорится: "Предлагаемый проект направлен на решение важной фундаментальной задачи... его актуальность диктуется высокой степенью сейсмичности региона Байкальской рифтовой зоны и особенно Тункинской впадины Бурятии. Авторский коллектив имеет все необходимое для решения этой задачи, включая научный задел и необходимое оборудование. Нет сомнения в том, что на этом пути будут получены важные научные результаты, которые полностью оправдают финансовую поддержку проекта".

Тем не менее - отказ. Его причиной стали 27 рублей 80 копеек налоговой задолженности у автора проекта Александра Сорокина. Образовалась она давно, и по закону срок ее взыскания уже истек. Задолженность должна быть списана. Но этого сделано не было. А информация о ней появилась на сайте налоговой службы Свердловского района Иркутска ровно на четыре дня (с 23 по 27 декабря 2019 года), когда в министерстве формировался приказ о софинансировании региональных проектов РФФИ.

До 7 тысяч подземных толчков регистрируют в Прибайкалье. Но способов предсказать их - нет

"Налоговая дисциплина - это святое, - отметил заместитель директора ИСЗФ СО РАН Сергей Олемской. - Но если вы отслеживаете, насколько человек дисциплинированно платит налоги, то логичнее это было бы делать на этапе приема заявок, а не после того, как проект одобрен федеральными экспертами".

О положительной экспертизе, по словам замдиректора, стало известно еще в ноябре, однако министерство попросило ученого написать заявление лишь в декабре, когда разобраться во всем, получить справку и заново подать документы на финансирование уже не было возможности. "Это при том, - продолжает Сергей Олемской, - что задолженности как таковой не было. Создается впечатление, что все было сделано для того, чтобы средства на реализацию значимого для региона проекта выделены не были".

Метод ученых для распознания опасных природных явлений можно будет применять по всей России

"Мы обязательно пойдем в суд, - сообщил "РГ" замдиректора, - потому что уверены, что можем доказать отсутствие у Александра Сорокина налоговой задолженности на тот момент, когда он подавал документы в министерство. Проект исключительно важен для области, поэтому мы будем добиваться его финансирования".

Природа Прибайкалья удивительно разнообразна - здесь и Байкал с его мировыми запасами пресной воды, и богатейшие леса, и отроги Восточных Саян. И все это - в зоне повышенной сейсмичности. Любое природное явление - будь то пожар, паводок или землетрясение - может обернуться масштабной катастрофой. Что и показало лето 2019 года.

Ежегодно датчики сейсмических станций регистрируют от 3 до 7 тысяч подземных толчков. Однако надежных способов предсказания землетрясений пока не разработано. Этим как раз и занимается команда Александра Сорокина. Для России эта методика уникальна. И когда система заработает, ее можно будет применять по всей России. "Но государству, оказывается, выгоднее нести многомиллиардные убытки, чем простить несуществующий долг в 27 рублей", - резюмирует Олемской.

"Применяя комплекс тройного измерения инфразвуковых колебаний (сейсмического, оптического и акустического) и специально разработанный алгоритм выделения сигнала, мы сможем обнаруживать опасные события, например землетрясения, в том числе изучать их прогностические свойства, - рассказал Александр Сорокин. - А по интенсивности инфразвуковой волны можно оперативно определить степень разрушений в отдаленных районах, там, где нет специальной аппаратуры".

Официально

В министерстве экономического развития Иркутской области считают, что отказ в софинансировании проекта Александра Сорокина обоснован. И в этом ученые "сами виноваты".

В ответ на свой запрос получила ответ, где было указано, что "министерством за месяц до объявления конкурса было разослано предупреждение, что условием для получения софинансирования является отсутствие задолженности по налогам". И у соискателей грантов, по мнению чиновников, была возможность проконсультироваться по всем вопросам, но они ею не воспользовались.

Поэтому, когда задолженность была обнаружена, министерство приняло решение об отказе в выделении денег на научные изыскания.

"Сотрудники министерства регулярно консультируют лично и по телефону всех желающих по подготовке необходимых документов для участия в конкурсе, Сорокин Александр не звонил", - подчеркнули в министерстве.