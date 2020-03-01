Байкал остался без защиты от пожаров и землетрясений

Часть денег на этот проект дал федеральный фонд. А министерство экономического развития Иркутской области отказало... из-за 27 рублей 80 копеек. Поэтому ученые не получат 3,6 миллиона рублей. И все работы будут заморожены как минимум на год.
Может, проект неперспективный? Или не создан научный задел и не установлено необходимое оборудование? Или причиной отказа стали слабые разработки? Нет, нет, нет и нет!
Проект института осенью прошлого года был заявлен на соискание гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Авторитетные федеральные эксперты проект одобрили. В резюме отборочной комиссии РФФИ так и говорится: "Предлагаемый проект направлен на решение важной фундаментальной задачи... его актуальность диктуется высокой степенью сейсмичности региона Байкальской рифтовой зоны и особенно Тункинской впадины Бурятии. Авторский коллектив имеет все необходимое для решения этой задачи, включая научный задел и необходимое оборудование. Нет сомнения в том, что на этом пути будут получены важные научные результаты, которые полностью оправдают финансовую поддержку проекта".
Тем не менее - отказ. Его причиной стали 27 рублей 80 копеек налоговой задолженности у автора проекта Александра Сорокина. Образовалась она давно, и по закону срок ее взыскания уже истек. Задолженность должна быть списана. Но этого сделано не было. А информация о ней появилась на сайте налоговой службы Свердловского района Иркутска ровно на четыре дня (с 23 по 27 декабря 2019 года), когда в министерстве формировался приказ о софинансировании региональных проектов РФФИ.
"Налоговая дисциплина - это святое, - отметил заместитель директора ИСЗФ СО РАН Сергей Олемской. - Но если вы отслеживаете, насколько человек дисциплинированно платит налоги, то логичнее это было бы делать на этапе приема заявок, а не после того, как проект одобрен федеральными экспертами".
О положительной экспертизе, по словам замдиректора, стало известно еще в ноябре, однако министерство попросило ученого написать заявление лишь в декабре, когда разобраться во всем, получить справку и заново подать документы на финансирование уже не было возможности. "Это при том, - продолжает Сергей Олемской, - что задолженности как таковой не было. Создается впечатление, что все было сделано для того, чтобы средства на реализацию значимого для региона проекта выделены не были".
"Мы обязательно пойдем в суд, - сообщил "РГ" замдиректора, - потому что уверены, что можем доказать отсутствие у Александра Сорокина налоговой задолженности на тот момент, когда он подавал документы в министерство. Проект исключительно важен для области, поэтому мы будем добиваться его финансирования".
Природа Прибайкалья удивительно разнообразна - здесь и Байкал с его мировыми запасами пресной воды, и богатейшие леса, и отроги Восточных Саян. И все это - в зоне повышенной сейсмичности. Любое природное явление - будь то пожар, паводок или землетрясение - может обернуться масштабной катастрофой. Что и показало лето 2019 года.
Ежегодно датчики сейсмических станций регистрируют от 3 до 7 тысяч подземных толчков. Однако надежных способов предсказания землетрясений пока не разработано. Этим как раз и занимается команда Александра Сорокина. Для России эта методика уникальна. И когда система заработает, ее можно будет применять по всей России. "Но государству, оказывается, выгоднее нести многомиллиардные убытки, чем простить несуществующий долг в 27 рублей", - резюмирует Олемской.
"Применяя комплекс тройного измерения инфразвуковых колебаний (сейсмического, оптического и акустического) и специально разработанный алгоритм выделения сигнала, мы сможем обнаруживать опасные события, например землетрясения, в том числе изучать их прогностические свойства, - рассказал Александр Сорокин. - А по интенсивности инфразвуковой волны можно оперативно определить степень разрушений в отдаленных районах, там, где нет специальной аппаратуры".
В министерстве экономического развития Иркутской области считают, что отказ в софинансировании проекта Александра Сорокина обоснован. И в этом ученые "сами виноваты".
В ответ на свой запрос получила ответ, где было указано, что "министерством за месяц до объявления конкурса было разослано предупреждение, что условием для получения софинансирования является отсутствие задолженности по налогам". И у соискателей грантов, по мнению чиновников, была возможность проконсультироваться по всем вопросам, но они ею не воспользовались.
Поэтому, когда задолженность была обнаружена, министерство приняло решение об отказе в выделении денег на научные изыскания.
"Сотрудники министерства регулярно консультируют лично и по телефону всех желающих по подготовке необходимых документов для участия в конкурсе, Сорокин Александр не звонил", - подчеркнули в министерстве.