Стояли насмерть: как проходил бой у высоты 776

Февраль - март 2000 года в Чечне было временем самых кровопролитных боев второй кампании - боевиков только-только разбили в Грозном, но они все еще многочисленны и сильны. К уходящему по Аргунскому ущелью отряду арабских наемников Хаттаба "прилепились" банды других полевых командиров. Всего, как потом выяснилось, в районе Улус-Керта сосредоточилось около 1500 боевиков.

28 февраля шестая рота 104-го полка ВДВ получила приказ занять высоту Исты-Корд, чтобы перекрыть путь Сельментаузен. Десантникам предстояло совершить 15-километровый марш-бросок по скользким зимним горным и лесным тропам с полной боевой выкладкой. Нести на себе пришлось еще и тяжелое снаряжение для базового лагеря - палатки и печи-буржуйки, без которых зимой в горах просто не выжить.

В полдень 29 февраля, когда основные силы 6-й роты находились на высоте 776,0, разведгруппа под командованием старшего лейтенанта Алексея Воробьева у подножия Исты-Корд столкнулась с дозором наемников. На подмогу разведчикам выдвинулась группа майора Сергея Молодова, но боевики стали окружать десантников и тем пришлось с боем прорываться к высоте 776,0.

Фактически шестая рота вступила в бой на марше. Подробные описания трагического боя оставил первый заместитель командующего Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе Геннадий Трошев. Он описал перехваченные радиопереговоры Хаттаба и Басаева:

- Если впереди собаки (так боевики называли представителей ВВ), можно договориться.

- Нет, это гоблины (т.е. десантники на жаргоне бандитов).

Тогда Басаев советует Черному арабу, руководившему прорывом:

- Слушай, может, давай обойдем? Они нас не пустят, только себя обнаружим...

- Нет, - отвечает Хаттаб, - мы их перережем.

В бою 29 февраля рота потеряла погибшими треть своего состава, но сдаваться десантники не собирались. Из-за тумана и векового букового леса вызвать на подмогу штурмовики и вертолеты не представилось возможным. Поддержать шестую роту мог только артиллерийский дивизион 104-го полка. С начала боя артиллеристы выпустили по боевикам 1280 снарядов. От интенсивного огня краска на стволах обгорела, а одно из десяти орудий вышло из строя. Остаток БК к окончанию боя составил 200 снарядов.

Командир самоходной артиллерийской батареи капитан Виктор Романов был на самой высоте и вместе с Марком Евтюхиным корректировал огонь. Офицер-корректировщик передавал данные даже, когда взрывом ему оторвало обе ноги.

"Когда мы уже побывали на высоте, то изумились: многолетние буки были подстрижены снарядами и минами, словно трава сенокосилкой. Наши 120-милиметровые "Ноны" работу сделали большую и ценную. Из 400 хаттабовцев, нашедших свою смерть в бою за эту высоту, большая часть погибла от осколков наших артснарядов", - вспоминает Трошев.

Рядовой Евгений Владыкин, видя мучения замерзающих от мороза раненых, решил сделать вылазку за спальными мешками, брошенными на склонах высоты. Его попытка оказалась роковой. Боевики избили его прикладами автоматов, после чего, окровавленного и потерявшего сознание, бросили на снегу, считая, что он мертв. Однако, очнувшись от ночного холода, раненный солдат сумел вернуть свой пулемет и пробиться с ним в расположение своего подразделения.

Идущая на помощь окруженным парашютно-десантная рота, совершив марш по горной местности, при переправе через горную реку Абазулгол попала в засаду и была вынуждена закрепиться на берегу. При поддержке полковой артиллерии они пытались форсировать реку, но усилия оказались напрасными. Их каждый раз останавливал шквальный огонь противника. Билась рота отчаянно, но прорваться к высоте 776,0 смогла только утром 2 марта.

Настоящее чудо совершил майор Александр Доставалов, который, обойдя кордоны боевиков, ночью 29 февраля пробился со взводом на помощь шестой роте. Однако сил было мало.

Около пяти часов утра 1 марта боевики пошли на штурм десантников. Оставшийся в живых солдат Алексей Комаров рассказывал, что с наемниками дрались даже врукопашную: рубились саперными лопатками, ножами и прикладами. У старшего лейтенанта Алексея Воробьева было несколько ранений, но из боя он не вышел. Именно он убил личного телохранителя Хаттаба - Идриса. До последнего патрона прикрывал отход своих подчиненных - старшего сержанта Супонинского и рядового Поршнева - лейтенант Дмитрий Кожемякин. Экспертиза позже установила, что пять десантников, не желая сдаваться в плен, подорвали себя ручными гранатами вместе с боевиками.

"Они победили, банда - около полутора тысяч "штыков" - была остановлена, разгромлена и рассеяна по округе. Хаттабовцы так и не смогли прорваться к Сельментаузену и дальше - на Ведено. В результате бандиты вместо сытного ужина и обустроенного ночлега вынуждены были продолжать скитаться одичалыми шайками по лесам. В спину им постоянно дышали наши поисково-разведывательные группы, которые добивали обескровленного противника", - пишет Геннадий Трошев.

Через несколько дней под Сельментаузеном впервые в полном составе капитулировал крупный отряд террористов - свыше 70 человек. Десять боевиков из банды Хаттаба понесли заслуженное наказание и получили от 13 лет до пожизненного лишения свободы.