В Кисловодске ОМОН освободил ребенка, взятого в заложники отцом

ЧП, о котором рассказал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, произошло в воскресенье в Кисловодске. В этом курортном городе отец взял в заложники своего сына.

"На улице Главной мужчина выгнал супругу из квартиры, заперся в ней с малолетним ребенком. Вел себя неадекватно, угрожал, никого не впускал и ребенка отказывался выпустить. Пришлось подключиться правоохранительным органам", - написал глава региона.

Как рассказал губернатор, "в квартиру в итоге зашел ОМОН, гражданина доставили в психиатрическую лечебницу для обследования".

"Ребенок сейчас находится с матерью, он жив-здоров, и никто не пострадал, - сообщил глава края. - Благодарю полицию, Росгвардию за четкую работу".

Правоохранительные органы края на данный момент пока никак не прокомментировали случившееся.