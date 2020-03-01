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01.03.2020 20:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кисловодске ОМОН освободил ребенка, взятого в заложники отцом

Текст: Александр Ершов (Ставропольский край)

ЧП, о котором рассказал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, произошло в воскресенье в Кисловодске. В этом курортном городе отец взял в заложники своего сына.

Фото: iStock
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"На улице Главной мужчина выгнал супругу из квартиры, заперся в ней с малолетним ребенком. Вел себя неадекватно, угрожал, никого не впускал и ребенка отказывался выпустить. Пришлось подключиться правоохранительным органам", - написал глава региона.

Как рассказал губернатор, "в квартиру в итоге зашел ОМОН, гражданина доставили в психиатрическую лечебницу для обследования".

"Ребенок сейчас находится с матерью, он жив-здоров, и никто не пострадал, - сообщил глава края. - Благодарю полицию, Росгвардию за четкую работу".

Правоохранительные органы края на данный момент пока никак не прокомментировали случившееся.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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