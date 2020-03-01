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01.03.2020 20:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Храм остается музеем

Информация о передаче РПЦ Спаса-на-Крови оказалась ложной
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
По сети Интернет стали распространяться слухи, что храм Спаса-на-Крови могут возвратить Церкви. Якобы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий написал обращение в профильные комитеты Смольного о передаче храма в ведение митрополии. Также появились сообщения, что после этого обращения в администрации города было инициировано целое совещание. Собкор "РГ" выяснила, так ли это.

- Эти сообщения не соответствуют действительности, - сообщила "РГ" руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова. - Никаких обращений митрополит Варсонофий о передаче Спаса-на-Крови не писал и ни на какие совещания по этому вопросу представители Санкт-Петербургской епархии приглашений не получали.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Откуда же пошли все эти слухи? Дело в том, что хотя храм и является частью музейного комплекса, но в нем проводятся регулярные богослужения. Выяснилось, что на днях прихожане Спаса-на-Крови стали интересоваться возможностью передачи приходу храмовой ризницы, которая находится в 50 метрах от самого храма, в связи с тем, что у прихода нет своего помещения для собраний и воскресной школы. Информация об этом очень быстро трансформировалас в слухи о якобы инициируемой процедуре передачи целого храма.

Между тем и в городском комитете имущественных отношений говорят, что никаких мероприятий по возвращению Церкви храма Спаса-на-Крови пока не инициируется и не проводится.

Общество Религия Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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