Конституционный суд РФ разъяснил порядок продажи государственных наград. Если граждане получили подобный знак в наследство, то имеют право распорядиться им по собственному усмотрению, если при этом не наносят ущерба стране.

Чтобы сделать такой вывод, КС потребовалось рассмотреть положения Уголовного кодекса РФ. Статью 324 УК РФ, которая устанавливает ответственность за приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград, попросила проверить на соответствие Конституции РФ Наталья Дементьева из Екатеринбурга.

Как следует из материалов дела, после смерти отца Наталья попыталась продать через интернет его медаль "Ветеран труда" за скромную сумму в 500 рублей.

Однако покупателем оказался сотрудник полиции, и впоследствии Дементьева была признана виновной в совершении уголовного преступления и наказана штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Оспорить решение судов общей юрисдикции, которые руководствовались Положением о государственных наградах РФ, а также статьями 37 и 39 Общего положения об орденах, медалях и почетных званиях СССР, Наталье не удалось.

Поэтому она обратилась в высшую юридическую инстанцию России, постаравшись обратить внимание судей КС на тот факт, что в ее случае продажа награды не причинила вреда порядку управления в сфере награждения государственными наградами. Тем самым, считает Дементьева, судопроизводство выявило правовую неопределенность в оспоренной норме.

Преступлению должна быть присуща криминальная общественная опасность

Изучив обстоятельства дела, судьи КС вынесли решение без проведения публичных слушаний, поскольку обосновали его собственными решениями, провозглашенными ранее.

Статья 324 УК РФ признана не противоречащей Конституции РФ, однако КС РФ еще раз указал на важность рассмотрения каждого случая с учетом всех обстоятельств.

Необходимо "устанавливать как формальную уголовную противоправность предусмотренного этой статьей деяния, так и реальную степень его общественной опасности".

Суд напомнил: в случаях, когда суды при рассмотрении дела не исследуют по существу обстоятельства, ограничиваясь проверкой формальных условий применения нормы, право на судебную защиту, закрепленное статьей 46 Конституции РФ, оказывается существенно ущемленным.

Преступлению должна быть присуща "криминальная общественная опасность, при отсутствии которой даже деяние, формально подпадающее под признаки уголовно наказуемого, в силу малозначительности не может считаться таковым".

- Вводимые законодателем меры уголовной ответственности не предполагают ее возложения за деяния, лишь формально подпадающие под признаки статьи Особенной части УК РФ, но не представляющие того минимума опасности, которая является необходимым свойством преступления, - указал КС РФ, - либо представляющие опасность в столь малой степени, что восстановление нарушенных общественных отношений, социальной справедливости может быть обеспечено и при освобождении от уголовной ответственности или от наказания.

На основании приведенных доводов дело Натальи Дементьевой подлежит пересмотру. Кроме того, КС РФ указал: федеральный законодатель вправе установить дальнейшую дифференциацию публично-правовой ответственности за правонарушения в наградной сфере, однако обязан учесть, что уголовное законодательство является по своей природе крайним средством.