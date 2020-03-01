Отменить визовый режим для жителей Петербурга и Ленинградской области при их поездке в Финляндию - с таким предложением выступил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне, выступая на "круглом столе" на площадке комитета по внешним связям администрации Санкт-Петербурга.

Он подчеркнул, что введение безвизового режима облегчит реализацию идеи о создании единой экономической зоны между Юго-Восточной Финляндией с одной стороны и Санкт-Петербургом и Ленобластью с другой, даст импульс развитию торгово-экономическим отношениям двух государств.

В пределах приграничных регионов свободное перемещение товаров, услуг, а также людей поспособствует значительному развитию территорий, уверен финский политик.

- Разрешения на работу гражданам должны выдаваться быстро, а их передвижения будут осуществляться на безвизовой основе, - сказал Янне Лайне.

Он отметил также, что реализация этого плана позволит ускорению запуска новых предприятий, а также существенно увеличит турпоток в обеих странах.

Предполагается, что в течение ближайших трех лет он может вырасти на 20-30 процентов.

Савонлинна - курортный город на востоке Финляндии, он расположен в получасе езды от российской границы, на островах Сайменских озер. До революции город находился на территории Российской империи.