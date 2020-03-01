Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам

Президент РФ Владимир Путин посетил Псков, где почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, которые погибли в 2000 году в бою с террористами в Аргунском ущелье, сообщает РИА Новости.

Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим солдатам 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. После этого Путин посетил часовню святого великомученика и Победоносца Георгия, расположенную на территории псковской дивизии, и принял участие в поминальной службе.

Далее российский лидер намерен пообщаться с родственниками погибших солдатов и посмотреть концерт в память о них.

Ровно двадцать лет назад, 1 марта 2000 года, псковские десантники вступили в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков в Аргунском ущелье. В результате погибли 84 военнослужащих, включая 13 офицеров.