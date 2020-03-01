В день памяти Жореса Алферова его университет проводит День открытых дверей

Год назад, 1 марта 2019-го, не стало академика Жореса Алферова. Сегодня его вспоминают в Петербурге и Москве, на Урале и в Новосибирске, в родной для него Беларуси и во многих других странах, где он легко находил партнеров и коллег.
В Санкт-Петербургском национальном исследовательском Академическом университете, который с осени прошлого года носит имя Ж.И. Алферова, сегодня объявлен День открытых дверей.
Пригласили всех, кто интересуется поступлением в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру по направлениям: физика, нанотехнологии, биоинформатика, нано-био-технологии. Представители базовых кафедр познакомят старшеклассников с возможностями и условиями обучения в Алферовском университете, ответят на вопросы абитуриентов и родителей. А затем гостям разрешат побывать в "святая святых" СПбАУ - научно-исследовательском центре, который оснащен самым современным и высокотехнологичным оборудованием.
Как отметил в своем обращении и.о. ректора университета Платон Карасев, академик Жорес Алферов понимал необходимость и твердо отстаивал принцип "непрерывности и гибкости образования талантливых физиков, математиков, биологов, начиная со школы и вуза". Так, чтобы они подпитывали свежими силами академическую науку.
Наглядный пример такого подхода - Алферовская зимняя школа, которая проходила с 27 января по 1 февраля в СПбАУ имени Ж.И. Алферова на базе Центра нанотехнологий.