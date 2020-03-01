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01.03.2020 09:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В день памяти Жореса Алферова его университет проводит День открытых дверей

Текст: Александр Емельяненков
Ж.И. Алферов с коллегами и единомышленниками - преподавателями Академического университета и лицея. Фото из книги "Жорес Алферов", которая выходит в издательстве "Людовик" к 90-летию со дня рождения ученого. Фото: СПбАУ имени Ж.И. Алферова. Ж.И. Алферов с коллегами и единомышленниками - преподавателями Академического университета и лицея. Фото из книги "Жорес Алферов", которая выходит в издательстве "Людовик" к 90-летию со дня рождения ученого. Фото: СПбАУ имени Ж.И. Алферова.
Ж.И. Алферов с коллегами и единомышленниками - преподавателями Академического университета и лицея. Фото из книги "Жорес Алферов", которая выходит в издательстве "Людовик" к 90-летию со дня рождения ученого. Фото: СПбАУ имени Ж.И. Алферова.

Год назад, 1 марта 2019-го, не стало академика Жореса Алферова. Сегодня его вспоминают в Петербурге и Москве, на Урале и в Новосибирске, в родной для него Беларуси и во многих других странах, где он легко находил партнеров и коллег.

В Петербурге появится сад Жореса Алферова

В Санкт-Петербургском национальном исследовательском Академическом университете, который с осени прошлого года носит имя Ж.И. Алферова, сегодня объявлен День открытых дверей.

Пригласили всех, кто интересуется поступлением в бакалавриат, магистратуру и аспирантуру по направлениям: физика, нанотехнологии, биоинформатика, нано-био-технологии. Представители базовых кафедр познакомят старшеклассников с возможностями и условиями обучения в Алферовском университете, ответят на вопросы абитуриентов и родителей. А затем гостям разрешат побывать в "святая святых" СПбАУ - научно-исследовательском центре, который оснащен самым современным и высокотехнологичным оборудованием.

Основатель Академического университета Жорес Алферов в рабочем кабинете ректора. Фото: СПбАУ имени Ж.И. Алферова.

Как отметил в своем обращении и.о. ректора университета Платон Карасев, академик Жорес Алферов понимал необходимость и твердо отстаивал принцип "непрерывности и гибкости образования талантливых физиков, математиков, биологов, начиная со школы и вуза". Так, чтобы они подпитывали свежими силами академическую науку.

Наглядный пример такого подхода - Алферовская зимняя школа, которая проходила с 27 января по 1 февраля в СПбАУ имени Ж.И. Алферова на базе Центра нанотехнологий.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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